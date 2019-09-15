Это мифы: диетолог назвала факторы, которые не влияют на похудение

О похудении ходит немало мифов, вера в которые мешает нам избавиться от лишних килограммов. Если вы никак не можете похудеть, эта информация может вам помочь. Диетолог Катя, которая называет себя "антинутрициологом", развенчала основные из них на своей странице в Instagram. К слову, ранее она раскрыла секрет, как не отказываться от сладкого при похудении.

Эксперт назвала основные факторы, которые на самом деле никак не влияют на процесс похудения.

ПП и вообще вид питания или диеты

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Похудеешь ты только от дефицита энергии или калорий. Это элементарная физиология, математика и неоспоримый закон энергобаланса, по которому живет любой человеческий (а не инопланетный) организм.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Гликемический индекс пищи (ГИ) и вообще инсулин

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ГИ - это скорость всасывания углеводов, показывающий, как быстро поднимается сахар. Это показатель скорости получения энергии! ГИ важно только для диабетиков.

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Скачки инсулина - это физиологическая норма! Инсулин поднимается не только от углеводов, но и от белков. И инсулинорезистентность вовсе не от этого.

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Время приемов пищи

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Что фрукт, что сахар он в любое время фрукт и сахар, хоть утром, хоть вечером. Организм работает круглосуточно и не знает часов.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Частота приемов пищи

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Никакого отношения к метаболизму не имеет, не разгоняет обмен веществ, не влияет на скорость похудения. Влияет только на ваш комфорт (или его отсуствие)/

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Исключение сахара и углеводов

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Любой сахар и углевод распадается до глюкозы, вопрос лишь скорости этого распада, к жиросжиганию это не относится никаким образом

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Количество сахара и быстрых углеводов влияет на здоровье. Но умеренное потребление никакого вреда не принесет.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Наличие или отсутствие завтрака.

Также как и обеда, ужина и перекусов, это условное разделение, не имеющего никакого значения для жиросжигания

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Вода

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Не умеет сжигать жир и никак не ускоряет метаболизм, она не имеет калорий!!! Вопрос только в насыщении и чувстве голода, который часто путают с жаждой. Ее количество не помогает худеть.И никакие 2 л чистой воды тоже не помогут, это миф.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Наталья Кошкина рассказала, как тратить больше калорий, не прилагая особых усилий.