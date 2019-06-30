Как тратить больше калорий, не прилагая особых усилий

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Стоит всего лишь обзавестись некоторыми полезными привычками

Если ты часами изнуряешь себя на тренировках и следишь за питанием, но не видишь результат, возможно, виновником этого является NEAT. NEAT – скрытый виновник замедленного метаболизма, отметила диетолог Наталья Кошкина.

Сюда входит любая физическая активность за исключением целенаправленных тренировок. Ты идешь на работу, работаешь в саду, убираешь квартиру, поднимаешься по лестнице, несешь сумки из магазина, играешь с ребенком – это всё NEAT.

Его уровень во многом определяется генетическими факторами. И у разных людей он может варьироваться от 200 до 900 ккал в сутки!

Почему чем дольше сидишь на диете, тем сложнее похудеть?

Ты наверняка знаешь таких счастливчиков, которые едят все и не толстеют, в то время как остальные толстеют даже от одного вида чизкейка. Не очень справедливо, верно? Хотя не стоит во всех своих бедах винить генетику. Ты тоже к этому причастна. Вспомни, насколько ты активна в течение дня?

Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)

Правда заключается в том, что большинство людей большую часть дня проводят сидя. Есть ли решение вопроса? К сожалению, мы не в силах изменить генетику… Но мы можем изменить образ жизни и повысить уровень NEAT!



Нужно просто обрести ряд привычек, которые помогут тратить больше калорий, не прилагая специальных усилий.

2 способа ускорить метаболизм

Способ №1 – Меньше сиди, больше стой



Есть ситуации, когда нельзя не сидеть (за рулем авто или в ресторане). Но в автобусе или метро ты же можешь постоять? Я очень советую не садиться, если есть такая возможность.

На Западе все большую популярность завоевывают специальные столы для работы стоя. Те, кто работает стоя, сжигают на ~ 40 ккал/час больше, чем их сидящие коллеги. Это кажется незначительным… пока ты не умножишь эту цифру на 4-5 часов и не получишь дополнительных ~200 ккал!

Кроме того, они получают дополнительные бонусы: в виде улучшения концентрации внимания, повышения уровня энергии и продуктивности работы. Возможно, эта волна докатиться и до нас.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Если решишь воспользоваться моим советом, предостерегу тебя:

Избегай статичности (неподвижности)

Время от времени выделяй минутку, чтобы размяться, потянуться, изменить позу или поставить одну ногу на стул.

Избегай напряжения шеи

Экран компьютера должен быть на уровне глаз. И следи за осанкой.

Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)

Не нужно насиловать себя

Нет необходимости сразу переходить от сидения к многочасовому стоянию. Если чувствуешь, что нужно присесть, значит, садись. Стой столько, сколько можешь, не испытывая дискомфорта.

Способ №2 – Делай перерывы



Мало кто из нас трудятся 8 часов, не покладая рук. Мы делаем перерывы в работе, отвлекаясь на Instagram, Youtube или электронную почту.

Вместо этого используй время с пользой: встань и пройдись 10-15 минут.

Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)

Как это работает: 3-4 10-15-минутных перерыва в течение дня = 1-часовая прогулка, за которую можно сжечь до 400-500 ккал!

Напомним, фитнес-блогер Ира Кайданович рассказала, как ускорить метаболизм в любом возрасте.

К слову, диетолог Ольга Усенко раскрыла секрет, как питаться без ограничений и подобрать оптимальное сочетание продуктов, не набрав при этом в весе. Она также дала совет тем, кто собрался устроить "праздник желудка", как сделать это без последствий для фигуры.

Также диетолог Наталья Кошкина дала рекомендации, как быстро убрать жировые отложения во время занятий спортом.