Худеть "с головы": диетолог раскрыла взаимосвязь эмоций и лишнего веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала, как избежать эмоционального переедания

Как считаете, неидеальная фигура привносит в нашу жизнь грусть или, наоборот, плохое душевное состояние влечет набор лишнего? Что же было первым: курица или яйцо? Диетолог Катерина Кабашная, которая ранее рассказала, как избежать срывов при похудении, уверена, что первыми всегда выступают негативные эмоции.

О связи эмоций и лишнего веса она порассуждала на своей странице в Instagram. По мнению эксперта, очень часто набор лишнего веса связан с эмоциональным перееданием.

Допустим, была у вас хорошая фигура, но что-то в ней не нравилось (мы всегда найдем ЧТО!). И вы, злясь на себя, жмете по газам (диета, зал, миллион процедур) и, та-даам, добиваетесь успеха! Но его же нужно еще удержать? Месяц-два-три и...накатывает апатия или усталость (почему они могут есть все, а я должна держать себя в рамках!?). Радость от победы исчезает, а на ее место приходит пустота, которую нужно чем-то заполнить...⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

И тут уже сценарий может развиваться по-разному, но, как минимум 80% девушек идут путем наименьшего сопротивления - заполняют пустоту...едой.⠀

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Что делать:

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1. Принять себя (можно написать 50 пунктов, что в вас есть хорошего/красивого).

Это сделать сложно, но вы же сами видите связь негативных эмоций с "плюсом" на весах?⠀

2. Напишите список той еды, которую вы любите

А потом напротив - список менее калорийных заменителей! Например, я люблю ход-дог в лаваше: берем салат (капуста+морковка), находим менее калорийные сосиски (в обычных 350, а можно найти ОТ 80), 30% майонез и кетчуп. Оп! Если в обычном около 800 калорий, вы получаете такой же за 400! Такие замены легко дадут от 0.5 до 2 кг в неделю. Но это не так важно. Почему? См.ниже.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Перестаньте ждать результат - ЖИВИТЕ!⠀

Похудение - это один из способов бегства из реальности (особенно для тех, кто никак не может "дохудеть" ). Вот когда-то буду счастлива/куплю/поеду/сделаю...А покаааа...⠀

Что пока? Если внутренняя причина не проработана, то дальше вас не пустит психика (потому что там для нее - перемены, а наш мозг воспринимает перемены как опасность).

Так как же тогда меняться? - играйте или просто монотонно выполняйте необходимые пункты, при этом НИЧЕГО НЕ ОЖИДАЯ ОТ ПРОЦЕССА! Меньше ожиданий = лучше результат.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Ольга Усенко поделилась действенными способами, как не заедать прием пищи сладким.

Также диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.

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