Эксперты рассказали, как похудеть после длительного карантина

Итальянцы на карантине набрали в среднем 2 лишних килограмма. Такие результаты 55-дневной самоизоляции. Украинский карантин тоже понемногу подходит к концу, а впереди – лето. В программе «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» эксперты дали советы, как вернуть себе желаемую форму.

Карантин стал настоящим испытанием для большинства украинцев. Один из вызовов – наладить режим: упорядочить питание, спорт и отдых. Ведь на улицу выходить не желательно, а усидеть дома с детьми – еще та задача. Удержаться от употребления вкусняшек крайне трудно, ведь хозяйки почти целый день проводят на кухне. Поэтому проблема избыточного или недостаточного веса – скорее психологическая, чем физиологическая.

«Когда в наш желудок попадает еда, это создает ощущение какой-то стабильности и покоя. Другой способ борьбы с тревогой – это когда человек абсолютно отказывается от пищи», – объясняет психолог Инна Велигурская в программе «Ранок з Україною».

Чтобы наладить питание, психолог советует прежде всего – признаться себе, что есть проблема, и не есть механически.

«Надо сказать себе – стоп, я поужинал, а то, что мне сейчас хочется поесть – это состояние тревоги, – советует психолог. – Физические нагрузки, объятия, секс, конечно, если по желанию – помогают побороть стресс».

Чтобы сбросить вес – не обязательно голодать, подчеркивают диетологи. Надо просто упорядочить свое меню.

«Представим себе тарелку, ее надо разделить пополам – половину, даже большую часть тарелки, должны занимать овощи, вторую, меньшую часть тарелки, должно занимать небольшое количество белковых продуктов – это яйца, нежирное мясо, птица, бобовые, грибы», – комментирует диетолог Оксана Скиталинская в эфире канала «Украина».

Есть стоит два-три раза в день, небольшими порциями. Мясо – не жарить, а тушить с небольшим количеством масла, на десерт выбирать фрукты, ягоды и черный шоколад. Людям с недостаточным весом можно употреблять больше каш и увеличить количество приемов пищи. Также очень важна обычная зарядка. Физические нагрузки не только делают тело стройным, но и борются со стрессом.