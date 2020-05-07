Експерти розповіли, як схуднути після тривалого карантину

Італійці на карантині набрали в середньому по 2 зайві кілограми. Такі результати 55-денної самоізоляції. Український карантин теж потроху підходить до завершення, а попереду – літо. У програмі «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» експерти дали поради, як повернути собі бажану форму.

Карантин став справжнім випробуванням для більшості українців. Один із викликів – налагодити режим: упорядкувати харчування, спорт і дозвілля. Адже на вулицю виходити не бажано, а всидіти вдома з дітьми – ще те завдання. Стриматися від вживання смаколиків вкрай важко, адже господині майже цілий день проводять на кухні. Тож проблема надлишкової чи недостатньої ваги – скоріше психологічна, аніж фізіологічна.

«Коли в наш шлунок потрапляє їжа, це створює відчуття якоїсь стабільності і спокою. Інший спосіб боротьби з тривогою – це коли людина абсолютно відмовляється від їжі», – пояснює психологиня Інна Велігурська в програмі «Ранок з Україною».

Щоб налагодити харчування, психолог радить найперше – зізнатися собі, що є проблема, не їсти механічно.

«Треба сказати собі – стоп, я повечеряв, а те, що мені зараз хочеться поїсти – це стан тривоги, – радить психолог. – Фізичні навантаження, обійми, секс, звичайно, якщо за бажанням – допомагають побороти стрес».

Щоб скинути вагу – не обов'язково голодувати, підкреслюють дієтологи. Треба просто впорядкувати своє меню.

«Уявімо собі тарілку, її треба поділити навпіл – половину, навіть більшу половину тарілки мають займати овочі, другу, меншу частину тарілки, має займати невелика кількість білкових продуктів – це яйця, не жирне м’ясо, птиця, бобові, гриби», – коментує дієтолог Оксана Скиталінська в ефірі каналу «Україна».

Їсти варто двічі-тричі на день, невеликими порціями. М'ясо – не смажити, а тушкувати з невеликою кількістю олії, на десерт обирати фрукти, ягоди і чорний шоколад. Людям з недостатньою вагою можна вживати більше каш і збільшити кількість прийомів їжі. Також дуже важлива звичайна зарядка. Фізичні навантаження не лише роблять тіло струнким, а й борються зі стресом.