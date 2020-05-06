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Экстремально похудевшая Адель в мини-платье показала невероятно стройные ноги — певицу не узнать

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 12:14
Экстремально похудевшая Адель в мини-платье показала невероятно стройные ноги — певицу не узнать
Адель (фото: vanityfair.com)

Поклонники не узнают свою любимицу

Певица Адель отметила вчера, 5 мая, день рождения - британской исполнительнице исполнилось 32 года! Как и многим другим ее коллегам, певице пришлось отметить праздник в режиме домашней изоляции. Но как известно, исполнительница находится дома не одна, а с родными. Так что скучать ей в гордом одиночестве не приходится. В честь праздника Адель решила преподнести приятный сюрприз поклонникам. Впервые за долгое время певица показала фото, на котором наконец можно рассмотреть результат ее экстремального похудения на 45 килограммов!

На своей инстаграм-страничке исполнительница опубликовала праздничное фото, позируя в декоративной подставке с цветами. На певице - черное мини-платье с пышными рукавами, которое подчеркивает ее постройневшие спортивные ножки. Образ британской певицы довершают черные лодочки на шпильке. Волосы распущены. При этом певицы искренне улыбается.

Экстремально похудевшая Адель в мини-платье показала невероятно стройные ноги — певицу не узнать

Поклонники пришли в небывалый восторг от того, насколько сильно постройнела певица за последние несколько месяцев. Впервые Адель поразила опытом экстремального похудения еще в декабре 2019 года. Артистке удалось скинуть невероятные 45 килограммов при помощи диеты и регулярных тренировок. Но как видим, она явно решила не останавливаться на достигнутом.

Экстремально похудевшая Адель в мини-платье показала невероятно стройные ноги — певицу не узнать

Фото: instagram.com/adele

Напомним, что британская исполнительница Адель очень тяжело переживала развод с Саймоном Конекки, с которым окончательно разошлась в прошлом году. Но певица не позволила себе унывать. А решила серьезно заняться своим телом!

Как рассказывала Адель в предыдущих интервью, она пошла на радикальные перемены ради своего любимого сына — семилетнего Анджело Джеймса. Певица хотела, чтобы сынок видел ее только с лучшей стороны. Кроме того, из-за лишнего веса у нее начались проблемы со здоровьем, что не на шутку ее испугало.

Кстати, ранее тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов! По словам фитнес-тренера Камилы Гудис из Бразилии, певица придерживалась очень строгой диеты на “зеленом соке и 1000 калорий в день”. Конечно же, не обошлось и без тренировок. Камила Гудис рассказала об изнурительном режиме Адель в программе “Thursday's Lorraine”.

Так, по словам Гудис, радикальные изменения с формами Адель стали происходить после значительного снижения потребляемых ею калорий. А именно - сокращение суточной нормы для женщин (2000 калорий) вдвое - до 1000 калорий в день.

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