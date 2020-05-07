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Как победить лень и наконец заняться собой: эффективные советы

Lite » Красота 07.05.2020 - 14:29
Как победить лень и наконец заняться собой: эффективные советы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог рассказала, как повысить энергию и найти мотивацию

Нередко можно услышать от девушек: "я ленивая, поэтому толстая! Мне все лень, лень готовить, тренироваться, учиться и пр." В результате вы запускаете себя, набираете вес и не можете похудеть. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее расписала правильный режим дня для похудения, поделилась в своем Instagram эффективным планом борьбы с ленью и упадком сил.

1. Упадок сил и энергии может быть вызван переизбытком простых углеводов в рационе и недостатком сложных.

Ведь простые углеводы дают краткосрочную энергию. Сахар поднимается и резко падает и уровень активности падает вместе с ним.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Замените часть простых углеводов (сладости, сдоба, выпечка, крупы быстрого приготовления и пр) на сложные - цельнозерновой хлеб, выпечка из цз муки, цз крупы (бурый рис, геркулес 20 мин, булгур, гречка, макароны ТСП) и вы увидите, что вялость, упадок сил останутся в прошлом.

Как победить лень и наконец заняться собой: эффективные советы

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Лень может быть вызвана нарушением сна и снижением качества сна. Если организм не восстанавливается за ночь на 100%, не ждите от себя повышенной работоспособности.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Ложитесь спать до 23.00 Спите не менее 7 часов. Проветривайте комнату и гуляйте перед сном. Заведите себе ритуал расслабления- ванна с пеной или чтение любимой книги.

Как победить лень и наконец заняться собой: эффективные советы

Иллюстративное фото (pexels.com)


3. Обезвоживание организма и пониженная физическая активность также могут стать причиной лени. Обменные процессы замедляются, что приводит к вялости и потере сил.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Убедитесь что вы пьете свою норму чистой воды (не сок, чай и пр). 30 мл на 1 кг своего веса. а также добавьте в свою жизнь движения - танцуйте под любимую музыку, ходите под музыку с Лесли.

Как победить лень и наконец заняться собой: эффективные советы

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Возможно, у вас не определена мотивация, которая будет вас вести к цели. Вы точно этого хотите? А зачем вам быть стройной и красивой?

ЧТО ДЕЛАТЬ? Сядьте в тишине и подумайте, зачем вам худеть? Что будет с вами если вы ничего не поменяете? Может вы не сможете помогать детям, внукам? Уйдет муж? Появится куча болезней, которые не позволят жить полноценной жизнью? Ищите!

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