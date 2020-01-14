Эксперт рассказала, можно ли похудеть без спорта

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог дала ответ, насколько важен спорт при снижении веса

Далеко не каждый человек может ходить в спортзал и тягать железо. Нет времени, денег, нельзя по состоянию здоровья или возраст уже за 60 и прочее, а некоторым это просто неинтересно и жалко тратить время. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, рассказала в своем Instagram, возможно ли похудеть без занятий спортом.

Эксперт отметила, что этого вполне можно добиться. Вспоминайте формулу 100% результата - 80% питание и 20% спорт. Без спорта снижение веса будет немного медленнее, но будет.

⠀

А всех, кто считает спортзал залогом похудения, она разочаровывает. Без изменения питания, одним только спортом похудеть не получится. Особенно если вы награждаете себя тортиком за мужественный поход в спортзал.

⠀

К сожалению, если совсем не обращать внимания на 20% результата, который дает нам спорт, то помимо невысокой скорости снижения веса, тело не будет таким подтянутым и упругим, как со спортом.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

⠀

Что же делать?

⠀

Если серьезные тренировки в спортзале не для вас, рекомендуется просто увеличить физическую активность.

⠀

Не стоит сразу приседать по 100 раз и безостановочно качать пресс. Начинайте с простого. Измените питание, добавьте шагов и движения в вашу жизнь. И вы увидите, как ваше тело и самочувствие начнут вас радовать.

Больше ходите пешком. Браслет-шагомер в помощь.

Включите на youtube Зумбу для начинающих или ходьбу с Лесли и потанцуйте. Это весело и полезно!

Делайте утром табату. Всего 15 минут, и вы свободны.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Зато все мышцы заработают, обменные процессы заведутся. Запускается процесс активного жиросжигания.

⠀

Ранее мы публиковали простые правила здорового питания, которых может придерживаться каждый, от диетолога Ольги Усенко.