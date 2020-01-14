Эксперт рассказала, можно ли похудеть без спорта

Нутрициолог дала ответ, насколько важен спорт при снижении веса
Далеко не каждый человек может ходить в спортзал и тягать железо. Нет времени, денег, нельзя по состоянию здоровья или возраст уже за 60 и прочее, а некоторым это просто неинтересно и жалко тратить время. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, рассказала в своем Instagram, возможно ли похудеть без занятий спортом.
Эксперт отметила, что этого вполне можно добиться. Вспоминайте формулу 100% результата - 80% питание и 20% спорт. Без спорта снижение веса будет немного медленнее, но будет.
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А всех, кто считает спортзал залогом похудения, она разочаровывает. Без изменения питания, одним только спортом похудеть не получится. Особенно если вы награждаете себя тортиком за мужественный поход в спортзал.
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К сожалению, если совсем не обращать внимания на 20% результата, который дает нам спорт, то помимо невысокой скорости снижения веса, тело не будет таким подтянутым и упругим, как со спортом.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
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Что же делать?
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Если серьезные тренировки в спортзале не для вас, рекомендуется просто увеличить физическую активность.
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Зато все мышцы заработают, обменные процессы заведутся. Запускается процесс активного жиросжигания.
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