ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперт рассказала, можно ли похудеть без спорта

Lite » Красота 14.01.2020 - 08:37
Эксперт рассказала, можно ли похудеть без спорта
Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог дала ответ, насколько важен спорт при снижении веса

Далеко не каждый человек может ходить в спортзал и тягать железо. Нет времени, денег, нельзя по состоянию здоровья или возраст уже за 60 и прочее, а некоторым это просто неинтересно и жалко тратить время. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, рассказала в своем Instagram, возможно ли похудеть без занятий спортом.

Эксперт отметила, что этого вполне можно добиться. Вспоминайте формулу 100% результата - 80% питание и 20% спорт. Без спорта снижение веса будет немного медленнее, но будет.

А всех, кто считает спортзал залогом похудения, она разочаровывает. Без изменения питания, одним только спортом похудеть не получится. Особенно если вы награждаете себя тортиком за мужественный поход в спортзал.

К сожалению, если совсем не обращать внимания на 20% результата, который дает нам спорт, то помимо невысокой скорости снижения веса, тело не будет таким подтянутым и упругим, как со спортом.

Эксперт рассказала, можно ли похудеть без спорта

Иллюстративное фото (pexels.com)


Что же делать?

Если серьезные тренировки в спортзале не для вас, рекомендуется просто увеличить физическую активность.

  • Не стоит сразу приседать по 100 раз и безостановочно качать пресс. Начинайте с простого. Измените питание, добавьте шагов и движения в вашу жизнь. И вы увидите, как ваше тело и самочувствие начнут вас радовать.
  • Больше ходите пешком. Браслет-шагомер в помощь.
  • Включите на youtube Зумбу для начинающих или ходьбу с Лесли и потанцуйте. Это весело и полезно!
  • Делайте утром табату. Всего 15 минут, и вы свободны.

Эксперт рассказала, можно ли похудеть без спорта

Иллюстративное фото (pexels.com)

Зато все мышцы заработают, обменные процессы заведутся. Запускается процесс активного жиросжигания.

Ранее мы публиковали простые правила здорового питания, которых может придерживаться каждый, от диетолога Ольги Усенко.

Можно ли худеть по часам: диетолог раскрыла правду о популярных системах питания Мало ем, но не худею: эксперт назвала возможные причины
Новости Украины здоровое питаниепохудение
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь