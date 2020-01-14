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Експерт розповіла, чи можна схуднути без спорту

Lite » Краса 14.01.2020 - 08:37
Експерт розповіла, чи можна схуднути без спорту
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог дала відповідь, наскільки важливий спорт при зниженні ваги

Далеко не кожна людина може ходити в спортзал і тягати залізо. Немає часу, грошей, не можна за станом здоров'я або вік вже за 60 і інше, а деяким це просто нецікаво і шкода витрачати час. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, розповіла у своєму Instagram, чи можливо схуднути без занять спортом.

Експерт зазначила, що цього цілком можна добитися. Згадуйте формулу 100% результату - 80% харчування і 20% спорт. Без спорту зниження ваги буде трохи повільніше, але буде.

А всіх, хто вважає спортзал запорукою схуднення, вона розчаровує. Без зміни харчування, одним лише спортом схуднути не вийде. Особливо якщо ви нагороджуєте себе тортиком за мужній похід у спортзал.

На жаль, якщо зовсім не звертати уваги на 20% результату, який дає нам спорт, то крім невисокої швидкості зниження ваги, тіло не буде таким підтягнутим і пружним, як зі спортом.

Експерт розповіла, чи можна схуднути без спорту

Ілюстративне фото (pexels.com)


Що ж робити?

Якщо серйозні тренування в спортзалі не для вас, рекомендується просто збільшити фізичну активність.

  • Не варто відразу присідати по 100 разів і безупинно качати прес. Починайте з простого. Змініть харчування, додайте кроків і руху у ваше життя. І ви побачите, як ваше тіло і самопочуття почнуть вас радувати.
  • Більше ходіть пішки. Браслет-крокомір на допомогу.
  • Увімкніть на youtube Зумбу для початківців або ходьбу з Леслі і потанцюйте. Це весело і корисно!
  • Робіть вранці табату. Всього 15 хвилин, і ви вільні.

Експерт розповіла, чи можна схуднути без спорту

Ілюстративне фото (pexels.com)

Зате всі м'язи запрацюють, обмінні процеси заведуться. Запускається процес активного жироспалювання.

Раніше ми публікували прості правила здорового харчування, яких може дотримуватися кожен, від дієтолога Ольги Усенко.

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