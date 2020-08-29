Эффективно и доступно: две действенные маски для очищения и омоложения в домашних условиях

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Домашняя маска 3-в-1 и омолаживающая помогут сделать кожу чистой и красивой

Домашние маски – отличное средство сэкономить и сделать эффективное средство из полностью натуральных ингредиентов. Многие из них прекрасно справляются со своими функциями (очищение, увлажнение, питание и т.д.) не хуже магазинных аналогов. Владелица косметического бренда и бьюти-блогер Ирина Шарк предложила топ-2 маски с минимальным количеством ингредиентов, которые помогут стать красивее и моложе.

Эксперт научила готовить очищающую, увлажняющую и отбеливающую маску 3-в-1.

Ингредиенты, как всегда, очень простые и доступные каждой:

Банан – 1 шт.

Сода - 1/2 ч.л.

Йогурт - 1 ст. л.

Все составляющие смешать в бленкере, нанести на лицо и подержать 15 минут, смыть. Маску стоит делать раз в неделю.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Она глубоко очищает кожу от загрязнений благодаря соде, банан потрясающе увлажняет, отбеливает и даже борется с пигментными пятнами.

Бьюти-эксперт предложила также попробовать суперпростую омолаживающую маску.

Составляющих всего две: картофель + яблоко. Рецепт: очищаем от кожуры, из яблока удаляем семечки, и измельчаем в блендере или на мелкой терке.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тест-проба на чувствительность. Нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 10 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на всю зону.

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Главная ценность картофеля в холине - это витаминоподобное вещество, которое отвечает за молодость клеток.

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И яблоко не зря называют "молодильным". В составе большое количество железа, оно улучшает кровообращение и помогает в обогащении клеток кислородом, выравнивая цвет лица и делаю кожу упругой и увлажненной.

Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук предложила попробовать сезонные маски для лица.