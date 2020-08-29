Эффективно и доступно: две действенные маски для очищения и омоложения в домашних условиях

Домашняя маска 3-в-1 и омолаживающая помогут сделать кожу чистой и красивой
Домашние маски – отличное средство сэкономить и сделать эффективное средство из полностью натуральных ингредиентов. Многие из них прекрасно справляются со своими функциями (очищение, увлажнение, питание и т.д.) не хуже магазинных аналогов. Владелица косметического бренда и бьюти-блогер Ирина Шарк предложила топ-2 маски с минимальным количеством ингредиентов, которые помогут стать красивее и моложе.
Эксперт научила готовить очищающую, увлажняющую и отбеливающую маску 3-в-1.
Ингредиенты, как всегда, очень простые и доступные каждой:
Все составляющие смешать в бленкере, нанести на лицо и подержать 15 минут, смыть. Маску стоит делать раз в неделю.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Она глубоко очищает кожу от загрязнений благодаря соде, банан потрясающе увлажняет, отбеливает и даже борется с пигментными пятнами.
Бьюти-эксперт предложила также попробовать суперпростую омолаживающую маску.
Составляющих всего две: картофель + яблоко. Рецепт: очищаем от кожуры, из яблока удаляем семечки, и измельчаем в блендере или на мелкой терке.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Тест-проба на чувствительность. Нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 10 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на всю зону.
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Главная ценность картофеля в холине - это витаминоподобное вещество, которое отвечает за молодость клеток.
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И яблоко не зря называют "молодильным". В составе большое количество железа, оно улучшает кровообращение и помогает в обогащении клеток кислородом, выравнивая цвет лица и делаю кожу упругой и увлажненной.
Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук предложила попробовать сезонные маски для лица.