Ефективно і доступно: дві дієві маски для очищення і омолодження в домашніх умовах

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Домашня маска 3-в-1 і омолоджуюча допоможуть зробити шкіру чистою і красивою

Домашні маски – відмінний засіб заощадити і зробити ефективний засіб з повністю натуральних інгредієнтів. Багато хто з них прекрасно справляються зі своїми функціями (очищення, зволоження, живлення тощо) не гірше магазинних аналогів. Власниця косметичного бренду і б'юті-блогер Ірина Шарк запропонувала топ-2 маски з мінімальною кількістю інгредієнтів, які допоможуть стати красивіше і молодше.

Експерт навчила готувати очищувальну, зволожуючу і відбілюючу маску 3-в-1.

Інгредієнти, як завжди, дуже прості і доступні кожній:

Банан – 1 шт.

Сода - 1/2 ч. л.

Йогурт - 1 ст. л.

Всі складові змішати в бленкере, нанести на обличчя і потримати 15 хвилин, змити. Маску варто робити раз на тиждень.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вона глибоко очищає шкіру від забруднень завдяки соді, банан прекрасно зволожує, відбілює і навіть бореться з пігментними плямами.

Б'юті-експерт запропонувала також спробувати суперпросту омолоджуючу маску.

Складових всього дві: картопля + яблуко. Рецепт: очищаємо від шкірки, з яблука видаляємо насіння, і подрібнюємо у блендері або на дрібній тертці.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тест-проба на чутливість. Нанести тонким шаром на внутрішню частину ліктя і залишити на 10 хвилин. Потім змити теплою водою. Після цього можна наносити на всю зону.

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Головна цінність картоплі в холіні - це вітаміноподібна речовина, яка відповідає за молодість клітин.

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І яблуко не даремно називають "молодільним". В складі велику кількість заліза, воно покращує кровообіг і допомагає у збагаченні клітин киснем, вирівнюючи колір обличчя і роблю шкіру пружною і зволоженою.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук запропонувала спробувати сезонні маски для обличчя.