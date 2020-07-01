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Витаминный рай: летние маски для лица в домашних условиях

Lite » Красота 01.07.2020 - 08:38
Витаминный рай: летние маски для лица в домашних условиях
Иллюстративное фото (pexels.com)

Летом очень важно хорошо питать и защищать кожу

В период активного солнца нашей коже особенно нужны защита и восстановление. Помочь могут простые домашние маски из натуральных ингредиентов. Нутрициолог Светлана Никитчук поделилась в своем Instagram проверенными и эффективными рецептами.

Маска из КЛУБНИКИ активно питает кожу, стимулируют отшелушивание мертвых клеток, помогает устранить угревую сыпь и прыщики, обладает легким отбеливающим эффектом, препятствует появлению признаков старения.

Для жирной кожи ее можно наносить в чистом виде, для сухой и нормальной смешать с йогуртом или сметаной разной степени жирности, которые увлажнят кожу и защитят от ожогов.

Маску можно держать на лице до 15 минут, смыть водой и затем протереть кожу тоником. Противопоказанием может быть аллергия или высокая чувствительность кожи.

Витаминный рай: летние маски для лица в домашних условиях

Иллюстративное фото (pexels.com)

Некоторые МАСЛА имеют небольшой солнцезащитный эффект SPF 4-6, например кунжутное и виноградной косточки. Они также уничтожают свободные радикалы и активизирует процессы самовосстановления клеток уже после пребывания на солнце.


Их можно наносить как маску или вместо ночного крема. Дать маслу впитаться и остатки аккуратно промокнуть салфеткой

Перед выходом на солнце минут за 30 можно использовать маску из обычного куриного ЖЕЛТКА, предварительно его взбив. Маску оставляют на коже до полного высыхания и смывают водой.

Витаминный рай: летние маски для лица в домашних условиях
Иллюстративное фото (pexels.com)

Даже для маски используйте свежие продукты. Имейте в виду, что маски не заменяют солнцезащитный крем, особенно в период активного солнца с 12 до 16 часов.

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Автор: Lite

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