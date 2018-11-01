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Не только еда: ученые заявили, что погода может способствовать ожирению

Lite » Красота и Здоровье 01.11.2018 - 22:55
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Специалисты рассказали, чего может не хватать организму, чтобы он справился с лишним весом

Американские ученые заявили, что ожирению может способствовать пасмурная осенняя погода. К такому выводу пришли эксперты из Университета Южной Калифорнии.

Они рассказали, что на людей, которые склонны к полноте, может влиять не только фастфуд и неправильный режим дня, а и отсутствие солнечной погоды.

Они объяснили, что солнце влияет на здоровье зубов, костей и кожи, а вот его отсутствие вызывает в организме нехватку витамина D, что приводит к отложению жира в разных частях тела – на животе, на лице и на руках.

Для того, чтобы не набирать лишний вес осенью, когда солнечных дней становится очень мало, специалисты рекомендуют ежедневно совершать прогулки на солнце, не менее 20-30 минут.

Если с погодой совсем не везет и начался затяжной период дождей, то восполнить нехватку витамина D можно с помощью таблеток.

Ученые отмечают, что без этого витамина, справиться с лишним весом не помогут диеты, правильный образ жизни и необходимое употребление жидкости.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали продукт, который способен сжигать жир даже во время ночного сна.

А также рассказывали о том, что украинцам напомнили, что должно быть на тарелке здорового питания.

Видео: РБК-Украина

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