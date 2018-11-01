Не тільки їжа: вчені заявили, що погода може сприяти ожирінню

Колаж РБК-Україна

Фахівці розповіли, чого може не вистачати організму, щоб він впорався із зайвою вагою

Американські вчені заявили, що ожирінню може сприяти похмура осіння погода. До такого висновку прийшли експерти з Університету Південної Каліфорнії.

Вони розповіли, що на людей, які схильні до повноти, може впливати не тільки фастфуд і неправильний режим дня, а й відсутність сонячної погоди.

Вони пояснили, що сонце впливає на здоров'я зубів, кісток і шкіри, а ось його відсутність викликає в організмі брак вітаміну D, що призводить до відкладення жиру в різних частинах тіла – на животі, на обличчі і на руках.

Для того, щоб не набирати зайву вагу восени, коли сонячних днів стає дуже мало, фахівці рекомендують щодня здійснювати прогулянки на сонці, не менше 20-30 хвилин.

Якщо з погодою зовсім не щастить і почався затяжний період дощів, то заповнити нестачу вітаміну D можна за допомогою таблеток.

Вчені відзначають, що без цього вітаміну, впоратися із зайвою вагою не допоможуть дієти, правильний спосіб життя і необхідне вживання рідини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали продукт, який здатний спалювати жир навіть під час нічного сну.

А також розповідали про те, що українцям нагадали, що повинно бути на тарілці здорового харчування.

Відео: РБК-Україна