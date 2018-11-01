Полезные масла и цельнозерновые продукты: украинцам напомнили, что должно быть на тарелке здорового питания

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Картошка не такой уж и полезный овощ, так как в ней содержится много крахмала

В рационе должны присутствовать так называемые "здоровые масла": подсолнечное, оливковое, кукурузное. А вот употребление сливочного масла следует ограничить, как и других животных жиров. Также следует избегать трансжиров. Об этом говорится в инфографике благотворительного фонда "Здоровье женщины и планирования семьи".

"Тарелка здорового питания" напоминает каким должен быть ежедневный рацион. Смотрим и сверяем", — отмечают на facebook-страничке фонда.

Так, подчеркивается, что в здоровом рационе должны преобладать овощи и фрукты, далее идут белковые продукты.

Что должно входить в ежедневный рацион:

№1 Овощи и фрукты

Чем больше различных овощей и фруктов вы употребляете, тем лучше. При этом картошка не в счет, так как она содержит в себе мало клетчатки и много крахмала.

№2 Белки

Отдавайте предпочтение рыбе и птице, бобовым и орехам. Также употребляйте яйца, сыры, несладкие кисломолочные продукты. Время от времени употребляйте красное мясо.

Кстати, ранее LITE писал, чем опасно чрезмерное употребление красного мяса и как его правильно включать в рацион.

№3 Напитки

Пейте воду, чай, молоко, несладкие компоты и кисломолочные продукты. Избегайте употребления сладких газированных напитков. При этом в день желательно пить не больше одного стакана сока или смузи.

Цельнозерновой хлеб полезнее белого (фото: pixabay/anaterate)

№4 Цельнозерновые продукты

Отдавайте предпочтение хлебу из цельнозерновой пшеницы и отрубей. Также включайте в рацион различные каши. Ограничьте употребление белого хлеба, белого риса и выпечки.

№5 Соль и сахар

Постарайтесь употреблять в день не больше 5 граммов соли и до 50 граммов сахара.

Тарелка здорового питания (инфографика: facebook.com/NGO.WHFP)

Обратите внимание, ранее украинская диетолог Светлана Фус рассказывала, как правильно перекусывать. Более того, диетолог поделилась несколькими рецептами здорового перекуса, который позволить насытиться и не переборщить с калориями.

Также диетолог объяснила, почему важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

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