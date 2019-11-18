Домашние рецепты: топ-3 эффективных маски от расширенных пор

Бьюти-блогер Ирина Шарк регулярно делится в сети простыми и эффективными секретами красоты, которые подойдут каждой женщине и которые можно применять в домашних условиях. К примеру, недавно она перечислила основные ошибки в уходе за волосами, Теперь же девушка поделилась на своей странице в Instagram рецептами супер масок для лица.

Их очень легко приготовить и они помогают справиться с такой распространенной проблемой, как расширенные поры.

Овсяная маска для умывания

Взять 1 ст.л. овсяных хлопьев, перемолоть в кофемолке, добавить туда кефир так, чтобы получилась кремообразная смесь, нанести толстым слоем на минут 15, затем смыть.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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Маска из глины⠀

Самым эффективным способом сужения пор остается всегда глина. Она лидер в этом деле.

Для сужения пор берем белую глину и смешиваем с розовой водой до образования густой массы, наносим на лицо на минут 10. Помним, что нельзя дать глине высохнуть, периодически опрыскивайте водой.



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Иллюстративное фото: (pexels.com)

Сахарная маска

1 ст.л. оливкового масла смешайте с небольшим количеством сахарного песка, добавьте немного меда и лимонного сока. Нанести на лицо, через 15 минут смыть массирующими движениями.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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