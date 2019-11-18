Домашні рецепти: топ-3 ефективних маски від розширених пор

Б'юті-блогер Ірина Шарк регулярно ділиться в мережі простими і ефективними секретами краси, які підійдуть кожній жінці і які можна застосовувати в домашніх умовах. Приміром, нещодавно вона перерахувала основні помилки у догляді за волоссям, Тепер же дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram рецептами супер масок для обличчя.

Їх дуже легко приготувати і вони допомагають впоратися з такою поширеною проблемою, як розширені пори.

Вівсяна маска для обличчя

Взяти 1 ст. л. вівсяних пластівців, перемолоти в кавомолці, додати туди кефір так, щоб вийшла кремоподібна суміш, нанести товстим шаром на 15 хвилин, потім змити.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

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Маска з глини⠀

Найефективнішим способом звуження пір залишається завжди глина. Вона лідер в цій справі.

Для звуження пор беремо білу глину і змішуємо з рожевою водою до утворення густої маси, наносимо на обличчя на 10 хвилин. Пам'ятаємо, що глині не можна дати висохнути, періодично обприскуйте водою.



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Ілюстративне фото: (pexels.com)

Цукрова маска

1 ст. л. оливкової олії змішайте з невеликою кількістю цукрового піску, додайте трохи меду і лимонного соку. Нанести на обличчя, через 15 хвилин змити масажними рухами.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

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