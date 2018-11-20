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Дієтологи назвали продукти, які корисно їсти натщесерце

Lite » Краса і здоров'я 20.11.2018 - 10:45
Дієтологи назвали продукти, які корисно їсти натщесерце
Фото: (pixabay.com)

Їжа не повинна сприяти підвищенню кислотності шлунка

Не всяку їжу можна вживати на голодний шлунок, оскільки вона може завдавати шкоду організму, підвищуючи кислотність і травмуючи слизові оболонки. Які продукти можна їсти без побоювання розповів експерт, повідомляє medikforum.ru

Горіхи

Експерти рекомендують вживати натщесерце горіхи, оскільки вони відрізняються збалансованим складом білків, жирів і вуглеводів, а також містять корисні жирні кислоти, які покращують стан серцево-судинної системи і роботи мозку. Крім того, вони нормалізують кислотність шлункового соку.

Дієтологи назвали продукти, які корисно їсти натщесерце

Яйця

Курячі яйця (тільки не в смаженому вигляді) також корисно вживати на голодний шлунок. Цей продукт добре засвоюється організмом, а також доведено, що люди, які снідають яйцями, з'їдають менше калорій протягом дня.

Дієтологи назвали продукти, які корисно їсти натщесерце

Гречана каша

Також на голодний шлунок радять їсти гречану кашу. Гречка легко засвоюється організмом людини і володіє властивостями "вирівнювати" тиск, заспокоювати нервову систему і м'яко стимулювати роботу травної системи.

Дієтологи назвали продукти, які корисно їсти натщесерце

Вівсянка

Вівсянка вважається відмінним варіантом для їжі на голодний шлунок. Вівсяна крупа відрізняється високим вмістом протеїнів, які відновлюють тканини і клітини. Вівсяна каша діє на шлунок як ліки: обволікає слизову і захищає її від дії кислот. Крім того, овес має протиракову дію.

Дієтологи назвали продукти, які корисно їсти натщесерцеФото: (pixabay.com)

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чи корисна шкільна їжа з автоматів.

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А також про те, чому так важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.

Відео: РБК-Україна

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