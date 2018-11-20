Дієтологи назвали продукти, які корисно їсти натщесерце

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Їжа не повинна сприяти підвищенню кислотності шлунка

Не всяку їжу можна вживати на голодний шлунок, оскільки вона може завдавати шкоду організму, підвищуючи кислотність і травмуючи слизові оболонки. Які продукти можна їсти без побоювання розповів експерт, повідомляє medikforum.ru

Горіхи

Експерти рекомендують вживати натщесерце горіхи, оскільки вони відрізняються збалансованим складом білків, жирів і вуглеводів, а також містять корисні жирні кислоти, які покращують стан серцево-судинної системи і роботи мозку. Крім того, вони нормалізують кислотність шлункового соку.

Яйця

Курячі яйця (тільки не в смаженому вигляді) також корисно вживати на голодний шлунок. Цей продукт добре засвоюється організмом, а також доведено, що люди, які снідають яйцями, з'їдають менше калорій протягом дня.

Гречана каша

Також на голодний шлунок радять їсти гречану кашу. Гречка легко засвоюється організмом людини і володіє властивостями "вирівнювати" тиск, заспокоювати нервову систему і м'яко стимулювати роботу травної системи.

Вівсянка

Вівсянка вважається відмінним варіантом для їжі на голодний шлунок. Вівсяна крупа відрізняється високим вмістом протеїнів, які відновлюють тканини і клітини. Вівсяна каша діє на шлунок як ліки: обволікає слизову і захищає її від дії кислот. Крім того, овес має протиракову дію.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна