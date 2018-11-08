Диетолог рассказала, полезна ли школьная еда из автоматов

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Светлана Фус утверждает, что питание детей зависит от родителей

Популярный диетолог Светлана Фус поделилась волнительной для каждой мамы темой и рассказала, как питание родителей может сказаться на питании ребенка. Также эксперт затронула тему о школьных автоматах. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

По словам диетолога, она много усилий уделяет тому, чтобы привить своим детям и внукам правильные привычки питания и защитить от нездоровой пищи. Поэтому эксперт пытается наочно показать, что домашнее питание может быть одновременно здоровым и вкусным.

"И я вижу, как моя старшая внучка уже потихоньку набирается мудрости в этом вопросе. Она - первоклассница и уже понимает, почему не надо есть много сладкого, что конфета - это десерт после еды. Разбирается, почему надо есть овощи и фрукты и пить воду. И когда за столом однажды она сама выбрала себе брокколи и цветную капусту - мне было приятно: мои усилия не напрасны", - пишет Фус.

Эксперт утверждает, что именно семья формирует вкусы и привычки ребенка, однако, помимо этого, имеют влияние друзья, школа, окружение.

"Учителя могут рассказывают детям на уроках, какая пища полезна, что происходит с человеком, который ест слишком много сахара, фаст - фуда, как питаться правильно. Но выходя на перерыв, после такого просвещения ребенок видит автоматы, в которых можно просто купить сухие завтраки, соки, нектары, вафли, круассаны и тому подобное", - утверждает диетолог.

По словам Фус, практически все продукты, которые находятся в автоматах, не относятся к здоровым продуктам. В них много сахара и бесполезного жира, что приводит не только к избыточному весу и ожирению, но влияет на развитие нервной системы, ослабляет общую сопротивляемость организма, вызывает развитие кариеса и многие другие проблемы.

"Надо пропагандировать здоровый образ питания среди школьников. Почему это необходимо для здоровья и развития. Детям надо объяснять, что здоровое питание - это круто и полезно", - подытожила эксперт.

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Видео: РБК-Украина