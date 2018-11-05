Дієтолог розповіла, що може статися при зловживанні молочними продуктами

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Надлишок кальцію може негативно позначитися на роботі щитовидної залози

Популярний дієтолог Світлана Фус поділилася зі своїми підписниками парочкою порад, які необхідно дотримуватися при вживанні молочних продуктів, щоб уникнути зайвих проблем. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в Instagrаm.

"Давайте сьогодні поговоримо про молочні продукти. Вони дуже корисні для нашого організму, адже забезпечують його амінокислотами, жирами, кальцієм і фосфором. Однак, все добре в міру", - пише дієтолог.

Експерт стверджує, що при зловживанні молочними продуктами в організм потрапляє дуже багато кальцію, який негативно позначається на роботі щитовидної залози. Також надлишок кальцію може призвести до дефіциту заліза і цинку. В результаті, проявляється кисневе голодування і утворюється целюліт.

Скріншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)

Також дієтолог радить стежити за тим, як організм реагує на молочні продукти. Якщо після їх вживання з'являється здуття живота, дискомфортні відчуття в кишечнику, розлад стільця, то необхідно здати аналіз на переносимість лактози.

Нагадаємо, що дієтолог пояснила, як правильно робити перекуси.

Раніше Світлана Фус розповідала, чому важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.

Також дієтолог докладно пояснила, як правильно обирати кисломолочні продукти.

Відео: РБК-Україна