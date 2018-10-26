Диетологи назвали пять ошибок, которые мешают избавиться от лишнего веса

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Для того, чтобы похудеть, нужно не только сесть на диету и заняться спортом

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса иногда мало сесть на диету, регулярно заниматься спортом и следить за своим образом жизни. Диетологи рассказали о самых распространенных пяти ошибках, которые совершают люди, объявившие борьбу лишнему весу, пишет Healthy Style.

Специалисты объяснили, что при изменении образа жизни, меняются и потребности организма, которые существенно влияют на уменьшение веса.

В первую очередь, они обращают внимание на то, что при возрастании физических нагрузок у человека параллельно начинает расти аппетит, так как организм хочет возместить энергетические затраты.

Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что организм способен адаптироваться к высоким уровням физической нагрузки и в какой-то момент перестает сжигать так много калорий, как раньше. Диетологи рекомендуют тщательно следить за калорийностью питания и не употреблять больше калорий, чем организм способен сжечь.

Также специалисты отмечают, что во время похудения стоит обратить внимание на свой завтрак. Он не должен состоять из кукурузных хлопьев и сладостей. Углеводы стоит заменить белковой пищей.

Жиры и белки также оказывают минимальное воздействие на уровень сахара и инсулина в крови, а это как раз те показатели, повышение которых прямо с утра крайне нежелательно. Овсяную кашу, тосты с джемом или сладкие творожки лучше заменить яйцами или нежирным йогуртом с орехами и ягодами.

Отметили диетологи и тот факт, что люди, которые начали борьбу с лишним весом, обрекают себя на голодание, что негативно сказывается на организме.

Исследования показали, что в "голодном дискомфорте", в том числе в характерных спазмах в животе, виноваты специфические нейроны, активизирующиеся при дефиците энергии и заставляющие человека срочно искать еду. Чем ниже ваш вес, тем сильнее эти сигналы, тем мучительней переносить голодные боли и соответственно, тем больше желание есть.

Поэтому диетологи рекомендуют сбалансировать свой рацион питания так, чтобы организм оставался сытым. Для этого нужно распределить порции на равные промежутки времени, употреблять больше воды и других некалорийных напитков и разбавить рацион низкокалорийными продуктами, фруктами и овощами. Если организм подает сигнал о голоде – нужно этот голод утолить.

Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на стрессы. При стрессе повышается уровень гормона кортизола, а также происходит выброс белка бетатрофина, который подавляет процесс расщепления жира в организме.

Во время стрессовых ситуаций организм не сжигает жир, а начинает его запасать. Исследования показали, что при высоких уровнях "гормона стресса" кортизола жир на животе начинают накапливать даже люди с нормальным весом.

Специалисты отмечают, что организм может испытывать стресс из-за нарушения сна, которое приводит к сбою работы таких гормонов как грелин и лептин. От них зависит переваривание пищи. Для того, чтобы справиться со стрессом, медики рекомендуют заняться медитацией, йогой, психотерапией или просто раскрашиванием картинок.

Также диетологи отмечают, что люди, которые хотят похудеть, не всегда отказываются от алкоголя. Умеренное его употребление полезно, но для тех, кто сидит на диетах, специалисты напоминают, что в одном бокале красного вина содержится 120 калорий, в банке пива – 150 калорий.

Поэтому они рекомендуют отказаться от алкогольных напитков на период диеты или снизить потребление алкоголя до одной-двух порций в неделю.

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Видео: РБК-Украина