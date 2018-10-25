Если болит голова: медики назвали продукты, которые могут спровоцировать мигрень

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Особенно не стоит употреблять эти продукты, если голова уже начала болеть

Факторов, которые влияют на развитие головной боли достаточно много, но одним из ключевых является питание. О том, какие продукты влияют на развитие головной боли, пишет "Новости Ю".

Врачи рекомендуют отказаться от красного вина и пива тем, кто имеет склонность к мигреням. Они объяснили, что у 25% пациентов эти напитки провоцируют тяжелые приступы головной боли. Кроме того, исследования показывают, что любые алкогольные напитки могут повысить риск развития головной боли, так как вызывают обезвоженность организма.

Также медики советуют отказаться от употребления шоколада. В нем содержится кофеин и бета-фенилэтиламин, который вызывает сильные головные боли приблизительно у 22% пациентов, склонных к мигреням.

На третьем месте по развитию головных болей находятся хот-доги, сосиски и копченое мясо. Ученые объясняют, что в этих продуктах содержатся консерванты и нитраты, которые используют для сохранения цвета и аромата продуктов. Однако они вызывают появление закиси азота в крови, что сужает кровеносные сосуды мозга и провоцирует головную боль.

Опасными для тех, кто склонен к мигреням, являются и дорогостоящие сорта сыра. Особенно это касается сыра фета, голубого сыра и пармезана. В этих продуктах содержится тирамин, который вызывает мигрень.

Кроме того, медики рекомендуют исключить из рациона мороженое и любую другую замороженную пищу, так как они могут взывать сильную головную боль, особенно если употреблять их летом, в сильную жару.

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Видео: РБК-Украина