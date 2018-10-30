Дієтолог розповіла, як правильно обирати кисломолочні продукти

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Світлана Фус дала кілька практичних порад

Популярний дієтолог Світлана Фус докладно розповіла, чому важливо включити в свій раціон кисломолочні продукти і як вони впливають на організм. А також поділилася порадами, як правильно обирати йогурти. Відповідний пост експерт опублікувала у Facebook.

"В чек-лист найбільш корисних та природніх джерел зміцнення імунітету повинні входити кисломолочні продукти. Вони містять багато пробіотиків - "живих культур" корисних бактерій, які допомагають зберегти здоровий баланс мікрофлори кишечника, підсилюють імунну систему людини. Адже саме в кишечнику знаходиться 70% всіх імунних клітин. Тому захисні сили людини багато в чому залежать від стану мікрофлори, яку можна підтримувати кисломолочними продуктами.", - пише Фус.

Дієтолог стверджує, що за вмістом білків і жирів кисломолочні продукти практично не відрізняються від молока. А ось їх засвоєння з кефіру і йогурту вище завдяки дії кисломолочних бактерій, які роблять білок молока і молочний цукор легкотравними.

Також зазначається, що різні кисломолочні продукти відрізняються за своїм складом, а значить і користю, яку вони можуть принести. Як приклад хороших і найпопулярніших кисломолочних продуктів, дієтолог виділяє йогурти, розповідаючи на їх прикладі, як вибрати кращий продукт.

Експерт радить купувати йогурт без наповнювачів, перевіряти жирність, а також звертати увагу на термін придатності, склад і кількість молочнокислих бактерій в продукті.

Скріншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

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Відео: РБК-Україна