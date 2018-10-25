Как избавиться от лишнего веса: диетолог назвала топ-5 напитков для похудения

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Некоторые напитки не только добавляют бодрости, но и способствуют похудению

Для того, чтобы похудеть, нужно не только заниматься физическими упражнениями и соблюдать правильный рацион питания, но и употреблять напитки, которые способствуют снижению веса. Так считает американский врач и диетолог Джиллиан Кубала, пишет "Сегодня".

Джиллиан Кубала назвала топ-5 напитков, которые помогут в борьбе с лишним весом и будут способствовать избавлению от висцерального жира, который накапливается на талии.

Вода

Джиллиан Кубала рекомендуют заменить обычной водой любые напитки, которые использовались раньше – сладкие компоты, газировки.

"Да, старая добрая вода – один из лучших напитков для похудения. Исследования показывают, что употребление большего количества воды, особенно до приема пищи, может снизить общее потребление калорий, что поможет вам потерять лишний жир", - советует Джиллиан.

Если простая вода наскучила, то в нее можно добавить дольку лимона, мяту или кусочки фруктов.

Кофе

Диетолог отметила, что кофеин активизирует обменные процессы в организме человека и способствует потере веса. Также она рекомендует пить кофе перед тренировками, чтобы добавить заряд бодрости.

Матча (зеленый чай)

"Матча содержит большое количество катехинов и антиоксидантов. Эти вещества ускоряют метаболизм и увеличивают потерю жира", – сообщила Джиллиан Кубала.

Она объяснила, что в матче содержится кофеин, который дает организму энергию и делает занятия спортом более эффективными.

Имбирный чай

Диетолог сообщила, что такой чай снижает чувство голода и тем самым препятствует потреблению лишних калорий.

"Более того, исследования показывают, что имбирный чай увеличивает термогенез (выработку тепла в организме), что поможет вам сжигать больше калорий в целом", - объяснила Кубала.

Яблочный уксус

Джиллиан Кубала рассказала, что яблочный уксус замедляет пищеварение, что помогает надолго сохранить чувство сытости и снижает риск переедания.

"Добавление чайной ложки яблочного уксуса в воду ускорит потерю жира", – посоветовала диетолог.

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Видео: РБК-Украина