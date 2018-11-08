Дієтолог розповіла, чи корисна шкільна їжа з автоматів

Фото: (pixabay.com)

Світлана Фус стверджує, що харчування дітей залежить від батьків

Популярний дієтолог Світлана Фус поділилася хвилюючою для кожної мами темою і розповіла, як харчування батьків може позначитися на харчуванні дитини. Також експерт торкнулася теми про шкільні автомати. Відповідний пост опублікований в Facebook.

За словами дієтолога, вона багато зусиль приділяє тому, щоб прищепити своїм дітям і онукам правильні звички харчування і захистити від нездорової їжі. Тому експерт намагається наочно показати, що домашнє харчування може бути одночасно здоровим і смачним.

"І я бачу, як моя старша внучка вже потихеньку набирається мудрості в цьому питанні. Вона - першокласниця і вже розуміє, чому не треба їсти багато солодкого, що цукерка - це десерт після їжі. Розбирається, чому треба їсти овочі і фрукти та пити воду. І коли за столом одного разу вона сама вибрала собі брокколі і цвітну капусту - мені було приємно, що мої зусилля не марні", - пише Фус.

Експерт стверджує, що саме сім'я формує смаки і звички дитини, однак, крім цього, певний вплив мають друзі, школа, оточення.

"Вчителі можуть розповідати дітям на уроках, яка їжа корисна, що відбувається з людиною, яка їсть занадто багато цукру, фаст - фуду, як правильно харчуватися. Але виходячи на перерву, після такого просвітництва дитина бачить автомати, в яких можна просто купити сухі сніданки, соки, нектари, вафлі, круасани і тому подібне", - стверджує дієтолог.

За словами Фус, практично всі продукти, які знаходяться в автоматах, не відносяться до здорових продуктів. В них багато цукру і непотрібного жиру, що призводить не тільки до надмірної ваги та ожиріння, але впливає на розвиток нервової системи, послаблює загальну опірність організму, викликає розвиток карієсу і багато інших проблем.

"Треба пропагувати здоровий спосіб харчування серед школярів. Чому це необхідно для здоров'я та розвитку. Дітям треба пояснювати, що здорове харчування - це круто і корисно", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, що дієтологи назвали п'ять помилок, які заважають позбавитися від зайвої ваги.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень.

Відео: РБК-Україна