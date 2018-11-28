Диетолог рассказала, как похудеть без диет и голодания

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Многие полезные блюда несложно приготовить самому

Австралийский диетолог Джессика Сепель рассказала, как можно похудеть без диет и сильных ограничений в еде - следует использовать альтернативу распространенным блюдам с высоким содержанием калорий. Об этом сообщает Daily Mail.

Во-первых, она посоветовала заменить традиционную основу пиццы на цветную капусту. Во-вторых, вместо калорийной мучной пасты диетолог предложила тонко нарезать цукини, а также купить макароны, изготовленные из гороха, киноа, красной фасоли или риса.

Фото: Джессика Сепель (instagram.com/jshealth)

Помимо этого, по словам Сепель, миндальное молоко с какао станет альтернативой горячему шоколаду и послужит "идеальным напитком перед сном".

Для сладкоежек австралийский специалист рекомендует самостоятельно готовить мороженое. Для его приготовления нужно смешать в блендере замороженные бананы, миндальное молоко, немного морской соли, корицы и кленового сиропа, пока консистенция не станет похожа на мороженое.

Фото: Джессика Сепель (instagram.com/jshealth)