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Диетолог рассказала, как похудеть без диет и голодания

Lite » Красота и Здоровье 28.11.2018 - 10:13
Диетолог рассказала, как похудеть без диет и голодания
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Многие полезные блюда несложно приготовить самому

Австралийский диетолог Джессика Сепель рассказала, как можно похудеть без диет и сильных ограничений в еде - следует использовать альтернативу распространенным блюдам с высоким содержанием калорий. Об этом сообщает Daily Mail.

Во-первых, она посоветовала заменить традиционную основу пиццы на цветную капусту. Во-вторых, вместо калорийной мучной пасты диетолог предложила тонко нарезать цукини, а также купить макароны, изготовленные из гороха, киноа, красной фасоли или риса.

Диетолог рассказала, как похудеть без диет и голодания

Фото: Джессика Сепель (instagram.com/jshealth)

Помимо этого, по словам Сепель, миндальное молоко с какао станет альтернативой горячему шоколаду и послужит "идеальным напитком перед сном".

Для сладкоежек австралийский специалист рекомендует самостоятельно готовить мороженое. Для его приготовления нужно смешать в блендере замороженные бананы, миндальное молоко, немного морской соли, корицы и кленового сиропа, пока консистенция не станет похожа на мороженое.

Диетолог рассказала, как похудеть без диет и голоданияФото: Джессика Сепель (instagram.com/jshealth)

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