Как быстро сбросить лишний вес: 10 здоровых способов

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Возьмите себя в руки и попробуйте использовать эти советы

Конечно, все мы мечтаем о том, чтобы есть и не толстеть или же похудеть легко и без усилий с помощью волшебной таблетки. Однако правда в том, что единственный действенный способ быстро сбросить вес без вреда для здоровья — сбалансированное питание, активные физические нагрузки и самоконтроль, пишет ELLE.

Как же похудеть, чтобы при этом не навредить своему организму? Вам помогут следующие 10 советов.

1. Вода

Ученые с переменным успехом развенчивают миф о том, что состояние нашей кожи напрямую зависит от количества воды, которое мы выпиваем за день. Кроме тех случаев, когда ее настолько много, что это вызывает отечность. Но это вовсе не значит, что два стакана воды перед едой, которые феноменально способствуют улучшению пищеварения, кто-то отменял. А вот во время еды пить не стоит. Вода практически не задерживается в желудке, но при этом, забирает с собой часть желудочного сока.

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2. Сахар

Сахар — враг хорошей фигуры. Совсем отказываться от сладкого не стоит, он все-таки необходим — быстро поднимает уровень глюкозы в крови, вызывая прилив энергии. Просто научитесь правильно находить ему эквиваленты. Скажем, замените молочный шоколад на темный, мороженое — на замороженные фрукты, а латте — на американо. А вот от пакетированных соков и газированных напитков придется отказаться навсегда, как и от жвачки "без сахара".

3. Соль

Еще один быстрый способ сбросить вес — отказаться от соли. В привычных нам количествах (средний украинец потребляет в день от 15 до 20 граммов соли при норме в 5) она явно не способствует быстрому снижению веса — задерживает воду в организме. Начинайте отказываться от нее постепенно, например, замените готовые соленые снеки на hand made морковные палочки с хумусом.

4. Жирная пища

Да-да, все-таки придется забыть о жирном и жареном и научиться готовить на пару. В этом очень поможет пароварка.

5. Выпечка

Утрите скупую слезу и, в первую очередь, попрощайтесь с любимыми булочкам, круассанами и белым хлебом. А вот цельнозерновую выпечку исключать из рациона, конечно, не стоит. Оправдать кусочек такого хлеба за завтраком помогут пищевые волокна, витамины группы В и витамин Е, минералы (железо, цинк и селен), антиоксиданты, растительные эстрогены и другие полезные элементы в его составе.

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6. Острая еда

Один из секретов стройности азиаток — острая еда. Она помогает организму сжигать калории, повышая температуру тела. И речь идет не о жгучем блюде с соусом чили, от которого на глазах появляются слезы - небольшой щепотки красного перца врем яот времени будет достаточно.

7. Завтрак

Мы говорили об этом тысячу раз, но, по статистике и собственному опыту знаем, что это важное правило многие продолжают упорно игнорировать. Проговорите вслух или повесьте на холодильник плакат: завтрак — это САМЫЙ ВАЖНЫЙ прием пищи. Овсянка, йогурт с кусочками фруктов, тосты с пылу с жару — выбирайте на свой вкус, а полученные калории — уверенно сжигайте в течение всего дня.

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8. Ужин

Отдавать ужин врагу, как в популярной присказке, все-таки не стоит, но задуматься о количестве калорий в блюде "после шести" — обязательно. Ночью пищеварение замедляется в несколько раз — желудку не справиться. Совсем пропустить ужин можно, только если вы чувствуете, что переели за обедом. В противном случае, велик шанс, что вам грозит ночь на дежурстве у холодильника.

9. Ешьте медленнее

Желудку требуется время, чтобы подать сигнал мозгу, что он сыт и доволен. В среднем — минут 15-20. За ужином постарайтесь сфокусироваться на еде, а не на новом эпизоде любимого сериала. Так вы сможете лучше контролировать сам процесс и наслаждаться вкусом, а не просто бездумно проглатывать пищу.

10. Физкульт-привет

Найти миллион оправданий, чтобы ограничить себя в любой физической активности? А вы поднаторели в этом деле! Спешим разочаровать: без физических нагрузок, к сожалению, никак. Тут, главное, подойти к делу с умом. Не стоит перегружать организм и сходу строить из себя гуру фитнеса. Вес, возможно, и будет плавно уходить, но вот сердце спасибо не скажет. Все тренировки должны быть тщательно подобраны (по возрасту, состоянию здоровья и желаемому результату). Поставьте цель, прислушайтесь к организму, просчитайте, сколько занятий в неделю сможете легко выдержать. Сделайте тренировки более интенсивными, если ваша работа сидячая. Не ленитесь. Приседания и растяжку можно выполнять и дома, пока смотрите новую серию любимого сериала.

Фото: pixabay.com

Напомним, были названы 5 привычек, мешающих похудению.

Мы также писали о том, что кетодиета и другие режимы питания с небольшой долей углеводов не становятся менее полезными с течением времени и заставляют тело сжигать больше, а не меньше калорий. Они констатировали, что люди, которые придерживаются подобной диеты, сбрасывают килограммы в большем объеме по сравнению с остальными.

Ранее ученые сообщили о новом способе, который поможет избавиться от лишних килограмм без диет и изнурительных тренировок в зале. Суть этого метода состоит в том, что человек должен установить себе четкий режим дня, который позволит организму самостоятельно сжигать значительную часть лишних калорий ежедневно по вечерам.

Видео: РБК-Украина