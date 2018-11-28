ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Дієтолог розповіла, як схуднути без дієт та голодування

Lite » Краса і здоров'я 28.11.2018 - 10:13
Дієтолог розповіла, як схуднути без дієт та голодування
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Багато корисних страв нескладно приготувати самому

Австралійський дієтолог Джессіка Сепель розповіла, як можна схуднути без дієт і сильних обмежень в їжі - слід використовувати альтернативу поширеним стравам з високим вмістом калорій. Про це повідомляє Daily Mail.

По-перше, вона порадила замінити традиційну основу піци на цвітну капусту. По-друге, замість калорійної борошняний пасти дієтолог запропонувала тонко нарізати цукіні, а також купити макарони, виготовлені з гороху, кіноа, червоної квасолі або рису.

Дієтолог розповіла, як схуднути без дієт та голодування

Фото: Джессіка Сепель (instagram.com/jshealth)

Крім цього, за словами Сепель, мигдальне молоко з какао стане альтернативою шоколадкам і стане "ідеальним напоєм перед сном".

Для ласунів австралійський фахівець рекомендує самостійно готувати морозиво. Для його приготування потрібно змішати в блендері заморожені банани, мигдальне молоко, трохи морської солі, кориці і кленового сиропу, поки консистенція не стане схожа на морозиво.

Дієтолог розповіла, як схуднути без дієт та голодуванняФото: Джессіка Сепель (instagram.com/jshealth)

Новини України питаниесхудненнядиета
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся