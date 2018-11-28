Дієтолог розповіла, як схуднути без дієт та голодування

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Багато корисних страв нескладно приготувати самому

Австралійський дієтолог Джессіка Сепель розповіла, як можна схуднути без дієт і сильних обмежень в їжі - слід використовувати альтернативу поширеним стравам з високим вмістом калорій. Про це повідомляє Daily Mail.

По-перше, вона порадила замінити традиційну основу піци на цвітну капусту. По-друге, замість калорійної борошняний пасти дієтолог запропонувала тонко нарізати цукіні, а також купити макарони, виготовлені з гороху, кіноа, червоної квасолі або рису.

Фото: Джессіка Сепель (instagram.com/jshealth)

Крім цього, за словами Сепель, мигдальне молоко з какао стане альтернативою шоколадкам і стане "ідеальним напоєм перед сном".

Для ласунів австралійський фахівець рекомендує самостійно готувати морозиво. Для його приготування потрібно змішати в блендері заморожені банани, мигдальне молоко, трохи морської солі, кориці і кленового сиропу, поки консистенція не стане схожа на морозиво.

Фото: Джессіка Сепель (instagram.com/jshealth)