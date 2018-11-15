Названа самая эффективная диета для похудения

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Основной элемент питания на кетодиете - жиры

Кетодиета и другие режимы питания с небольшой долей углеводов не становятся менее полезными с течением времени и заставляют тело сжигать больше, а не меньше калорий. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета в США, опубликовавшие свои выводы в журнале BMJ.

Они констатировали, что люди, которые придерживаются подобной диеты, сбрасывают килограммы в большем объеме по сравнению с остальными.

"Мы показали, что не все калории одинаково влияют на наше тело. Если эти различия не исчезнут в будущем, то человек, придерживающийся подобной диеты, сбросит примерно на девять килограммов больше, чем люди, соблюдающие иные режимы питания", — заявила Кара Эббелинг.

Ученые провели эксперимент с участием 200 человек, которые питались готовящимися для них наборами еды в соответствии с разными диетическими режимами. По его условиям, часть добровольцев питалась по правилам кетодиеты или ее аналогов, а часть – по правилам низкокалорийного питания. В результате оказалось, что питание по принципу кетодиеты "больше жира – меньше углеводов" лучше всего подходит для похудения.

Уастники, употреблявшие белковую или жирную пищу, в среднем сжигали на 200-300 килокалорий, чем другие. Соответственно, похудение у этих испытуемых было более интенсивным.



Также выяснилось, что самой эффективной в плане похудения кетодиета оказалась для тех участников эксперимента, у которых имелся предиабет – состояние, при котором еще нет диабета, но уровень сахара в крови повышен. Эти добровольцы благодаря кетодиете в среднем сжигали на 500 килокалорий больше.

Фото: продукты с высоким содержанием жиров (health.com)



Основной элемент питания на кетодиете - жиры, из которых состоит 75 % рациона. Также активно потребляются белки - 20 %. Углеводы составляют только 5 % от общей массы продуктов. Главное условие кетодиеты - полное исключение сахара и абсолютно любых мучных изделий. Благодаря этим принципам похудение осуществляется за счет потери телом жира, а не мышц, как часто бывает при других диетах. При кетодиете мозг и другие органы тела используют не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.



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Ранее ученые сообщили о новом способе, который поможет избавиться от лишних килограмм без диет и изнурительных тренировок в зале. Суть этого метода состоит в том, что человек должен установить себе четкий режим дня, который позволит организму самостоятельно сжигать значительную часть лишних калорий ежедневно по вечерам.

Мы также рассказывали о том, что диетологи назвали продукты, которые убивают организм сильнее, чем сахар.Они советуют эти продукты полностью убрать из своего рациона или в крайнем случае – употреблять в очень небольших количествах.

Видео: РБК-Украина