Дієтолог розповіла, чому важливо включити у свій щоденний раціон горіхи

Фото: (pixabay.com)

Горіхи знижують ризик передчасної смерті

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла, чому необхідно включити в свій щоденний раціон горіхи. Експерт стверджує, що даний продукт знижує ризик передчасної смерті. Відповідний пост пожно переглянути у Facebook.

"Горіхи - концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини). Горіхи - насіння в твердій, товстій шкаралупі, яка захищає цінні жири і вітамін Е від окислення", - пише Фус.

Експерт стверджує, що горіхи повинні бути виключно свіжими. А щоб отримати максимальну користь від горіхів, необхідно їсти їх сирими. Також Фус зазначає, що при тепловій обробці більшість корисних властивостей горіхових зерен губляться.

Фото: (pixabay.com)

"Бажано купувати горіхи в шкаралупі. Очищені і упаковані в пакети, вони швидко окислюються і набувають смак згірклого масла. Очистіть і їжте їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е. Підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи - теж не кращий вибір", - радить дієтолог.

Якщо оброблені горіхи можуть завдати шкоди організму, то сирі, навпаки, допоможуть знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця, онкологічних хвороб і передчасної смерті.

Скріншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

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Відео: РБК-Україна