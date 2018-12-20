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Дієтолог розповіла, чому не треба рахувати калорії

Lite » Краса і здоров'я 20.12.2018 - 11:25
Дієтолог розповіла, чому не треба рахувати калорії
Ілюстративне фото (instagram.com/gigighadid)

За її словами, дієти з обмеженням кількості калорій ведуть до набору ваги у майбутньому

Відомий лікар-дієтолог Альбіна Комісарова регулярно ділиться зі своїми підписниками в Instagram корисною інформацією та порадами про харчування і схуднення. На цей раз вона вирішила розібратися, чи варто з метою скинути зайву вагу починати суворо рахувати калорії всього з'їденого.

На думку Коміссарової, цього робити не потрібно, оскільки може призвести до зворотного результату.

Дієтолог розповіла, чому не треба рахувати калорії

Дієтолог розповіла, чому не треба рахувати калоріїСкріншот поста (instagram.com/doctor_komissarova)

"Настав той день, який, сподіваюся, відповість на всі ваші питання відносно калорій, бжв і тд. Ми знаємо, щоб худнути, потрібно більше витрачати, ніж споживати. Однак тут виникають непорозуміння: я їм 500 калорій і потім ходжу 2 години на доріжці, а значить, я худну.

Енергетичні потреби організму складаються з:
-основного обміну речовин(забезпечення життєдіяльності: дихання, обмінні процеси і тд)
-фізичної активності
-енергії на перетравлення їжі.

Розрахувати свою добову калорійність сьогодні не проблема: інтернет переповнений формулами і калькуляторами. Проте цей розрахунок не ДУЖЕ точний, тому що:

  • ми всі різні: співвідношення жирової і м'язової тканини не враховується
  • у різні дні ми маємо різний рівень фізичної активності
  • ми можемо захворіти, зрештою

Запам'ятайте, дієти на 800,1000 калорій - це шлях до уповільнення обміну речовин і набору ваги у майбутньому. Що стосується кількості бжв, ми знаємо, що білка повинно бути 10-20%, жирів 20-35%, вуглеводів 40-65% (The National Academy of Medicine)", - пише дієтолог.

Дієтолог розповіла, чому не треба рахувати калоріїФото: pixabay.com

Вона назвала і інші причини негативного впливу цього методу, а також розповіла, як треба діяти.

"І начебто все просто, але що вийшло:

  • постійний підрахунок і зважування продуктів призводить до низької прихильності пацієнтів
  • зацикленість на калоріях, бжв, призводить до орторексії
  • людина робить наголос не на якість, а на кількість продуктів, що в корені невірно
  • і найважливіше для мене, НЕ ФОРМУЄ ПРАВИЛЬНУ ХАРЧОВУ ПОВЕДІНКУ, швидше формує обмежувальну

Ми повинні самі навчитися вибирати ті продукти, які:

  • ми любимо
  • хорошої якості і корисні для здоров'я
  • є в доступності

Питання: А як же тоді рахувати порції? Відповідь на це питання давно придумали Європейські та Американські асоціації дієтологів:
з допомогою долоні/кулака/чашки/ложок, що дуже зручно
з допомогою поділу тарілки на 4 частини", - повідомила Альбіна

Дієтолог розповіла, чому не треба рахувати калоріїФото: unsplash.com

Вона висловила надію, що більше і більше людей перестануть рахувати калорії в надії схуднути.

"Все просто! І ніякого підрахунку калорій і БЖВ, я давно відмовилася від цього підходу, і сподіваюся, що багато хто до цього прийдуть. Успішно це? ДУЖЕ! А найважливіше - це свобода від харчової залежності", - підсумувала Комісарова.

Нагадаємо, український дієтолог Світлана Фус поділилася списком овочів і продуктів, які повинні бути присутніми в оптимальній кількості в зимовому раціоні.

Крім того, відомий дієтолог Віктор Тутелян висловився про традиційний салат "Олів'є" на святковому столі.

Також напередодні свят дієтологи назвали алкоголь, який не зашкодить фігурі.

Відео: РБК-Україна

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