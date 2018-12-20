Дієтолог розповіла, чому не треба рахувати калорії

Ілюстративне фото (instagram.com/gigighadid)

За її словами, дієти з обмеженням кількості калорій ведуть до набору ваги у майбутньому

Відомий лікар-дієтолог Альбіна Комісарова регулярно ділиться зі своїми підписниками в Instagram корисною інформацією та порадами про харчування і схуднення. На цей раз вона вирішила розібратися, чи варто з метою скинути зайву вагу починати суворо рахувати калорії всього з'їденого.

На думку Коміссарової, цього робити не потрібно, оскільки може призвести до зворотного результату.

Скріншот поста (instagram.com/doctor_komissarova)

"Настав той день, який, сподіваюся, відповість на всі ваші питання відносно калорій, бжв і тд. Ми знаємо, щоб худнути, потрібно більше витрачати, ніж споживати. Однак тут виникають непорозуміння: я їм 500 калорій і потім ходжу 2 години на доріжці, а значить, я худну.

Енергетичні потреби організму складаються з:

-основного обміну речовин(забезпечення життєдіяльності: дихання, обмінні процеси і тд)

-фізичної активності

-енергії на перетравлення їжі.

Розрахувати свою добову калорійність сьогодні не проблема: інтернет переповнений формулами і калькуляторами. Проте цей розрахунок не ДУЖЕ точний, тому що:

ми всі різні: співвідношення жирової і м'язової тканини не враховується

у різні дні ми маємо різний рівень фізичної активності

ми можемо захворіти, зрештою

Запам'ятайте, дієти на 800,1000 калорій - це шлях до уповільнення обміну речовин і набору ваги у майбутньому. Що стосується кількості бжв, ми знаємо, що білка повинно бути 10-20%, жирів 20-35%, вуглеводів 40-65% (The National Academy of Medicine)", - пише дієтолог.

Фото: pixabay.com

Вона назвала і інші причини негативного впливу цього методу, а також розповіла, як треба діяти.

"І начебто все просто, але що вийшло:

постійний підрахунок і зважування продуктів призводить до низької прихильності пацієнтів

зацикленість на калоріях, бжв, призводить до орторексії

людина робить наголос не на якість, а на кількість продуктів, що в корені невірно

і найважливіше для мене, НЕ ФОРМУЄ ПРАВИЛЬНУ ХАРЧОВУ ПОВЕДІНКУ, швидше формує обмежувальну

Ми повинні самі навчитися вибирати ті продукти, які:

ми любимо

хорошої якості і корисні для здоров'я

є в доступності

Питання: А як же тоді рахувати порції? Відповідь на це питання давно придумали Європейські та Американські асоціації дієтологів:

з допомогою долоні/кулака/чашки/ложок, що дуже зручно

з допомогою поділу тарілки на 4 частини", - повідомила Альбіна

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Вона висловила надію, що більше і більше людей перестануть рахувати калорії в надії схуднути.

"Все просто! І ніякого підрахунку калорій і БЖВ, я давно відмовилася від цього підходу, і сподіваюся, що багато хто до цього прийдуть. Успішно це? ДУЖЕ! А найважливіше - це свобода від харчової залежності", - підсумувала Комісарова.

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Відео: РБК-Україна