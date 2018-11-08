Диетолог рассказала, из чего должен состоять рацион будущей мамы

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Эксперт рекомендует ограничить потребление высоко переработанных продуктов

Известный диетолог Светлана Фус рассказала, из чего должен состоять рацион будущей мамы. Эксперт утверждает, что от питания будет зависеть здоровье ребенка. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

"Беременность - это период, когда будущей маме нужно пересмотреть свой рацион питания. Теперь она ответственна не только за свое здоровье, но и за будущее ребенка. В период беременности увеличивается потребность в питательных веществах", - пишет диетолог.

По словам эксперта, в таком положении важно уделять особое внимание составу еды, которая богата витаминами, минералами, сложными углеводами, а также полноценными белками и жирами.

В посте указано: "Нужно ограничить потребление высоко переработанных продуктов, "вредной" быстрой еды, сладостей, которые не приносят пользы. Стоит внимательно изучить принципы здорового питания, понимать не только, что кушать, но и в каком количестве. Разнообразная и вкусная еда должна стать основой питания. И от того, насколько будущая мама сможет разобраться, чем питаться, зависит, что в дальнейшем будет кушать ее ребенок".

Скриншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)

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Видео: РБК-Украина