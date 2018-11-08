Дієтолог розповіла, з чого повинен складатися раціон майбутньої мами

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Експерт рекомендує обмежити споживання високо перероблених продуктів

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла, з чого повинен складатися раціон майбутньої мами. Експерт стверджує, що від харчування буде залежати здоров'я дитини. Відповідний пост опублікований в Instagram.

"Вагітність - це період, коли майбутній мамі потрібно переглянути свій раціон харчування. Тепер вона відповідальна не лише за своє здоров'я, але і за майбутнє дитини. У період вагітності збільшується потреба в поживних речовинах", - пише дієтолог.

За словами експерта, у такому положенні важливо приділяти особливу увагу складу їжі, яка багата вітамінами, мінералами, складними вуглеводами, а також повноцінними білками та жирами.

В пості вказано: "Потрібно обмежити споживання високо перероблених продуктів, "шкідливої" швидкої їжі, солодощів, які не приносять користі. Варто уважно вивчити принципи здорового харчування, розуміти не тільки, що їсти, але і в якій кількості. Різноманітна і смачна їжа повинна стати основою харчування. І від того, наскільки майбутня мама зможе розібратися, чим харчуватися, залежить, що надалі буде їсти її дитина".

Скріншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чи корисна шкільна їжа з автоматів.

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Відео: РБК-Україна