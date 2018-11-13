Диетолог объяснила, как правильно употреблять орехи и сохранить в них витамины

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Если перебарщивать с орехами, то это может навредить фигуре

Важно включить в свой ежедневный рацион орехи, ведь в них содержатся питательные вещества (витамины, минералы, клетчатка). При этом известная украинская диетолог Светлана Фус на своей instagram-страничке уточнила, что орехи — это семена в скорлупе. И именно скорлупа защищает в орехах полезные жиры и витамин Е от окисления. Вот почему так важно покупать орехи в скорлупе.

"Очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Употреблять их нужно очищенными и сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е", — объясняет Светлана Фус.

Орехи желательно покупать в скорлупе, так они дольше сохраняют полезные свойства (фото: pixabay/_Alicja)

Диетолог подчеркивает, что орехи не должны быть жаренными (тепловая обработка "убивает" большинство полезных свойств), посыпанными сахаром и даже медом.

При этом некоторые не употребляют орехи, так как считается, что они не способствуют красивой фигуре. Здесь Фус соглашается: "Орехи — высококалорийный продукт, 690 ккал / 100 г. Причины этому — наличие жиров в виде полезных полиненасыщенных кислот".

От орешков в сахаре или глазури желательно и вовсе отказаться (фото: pixabay/PublicDomainPictures)

Однако это не повод полностью исключать из своего рациона столь полезный продукт.

"Доказательство пользы — люди, которые употребляют горсть орехов в день, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней и ниже риск преждевременной смерти", — пишет Фус.

Диетолог не рекомендует употреблять больше 20 граммов орехов в день! И это относится ко всем видам орехов.

Превышение этой нормы действительно помешает вашей фигуре, еще и вызовет тяжесть в желудке.

Отметим, что диетолог Екатерина Толстикова рассказала о пользе и дозировках полезных льняных семечек и кунжута.

Также Светлана Фус напомнила, что орехи — высокоаллергенные продукты.

"Нужно быть осторожным тем людям, которые имеют склонность к белковой аллергии, а также непереносимость к другим видам орехов. Есть противопоказания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, некоторых кожных заболеваниях, при гиперфункции щитовидной железы", — отметила украинская диетолог.

Напомним, ранее Светлана Фус рассказала о пользе каш. Это не только "детская еда"!

Кстати, ранее LITE делился рецептом итальянского печенья бискотти. В состав популярного десерта входят также орехи: фундук, грецкий орех, миндаль.

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