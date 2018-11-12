"Ассоциируются с детством": диетолог рассказала о пользе каш

Фото: (pixabay.com)

Крупы имеют достаточно длительный срок хранения и высокую питательную ценность

Популярный диетолог Светлана Фус рассказала о пользе круп и поделилась советами, как сохранить кашу максимально полезной и вкусной, прибегая к некоторым простым уловкам. Соответствующий пост эксперт опубликовала в Facebook.

"Каша у многих ассоциируются с детством. Трудно встретить человека, которого заботливые родители в детстве не заставляли есть кашу. Она была популярной пищей нашего детства. Всегда обязательно добавляли масло, потому что "кашу маслом не испортишь". Каши и сейчас часто гостят у многих на столе", - пишет Фус.

По словам эксперта, крупы хороши тем, что имеют достаточно длительный срок хранения, высокую питательную ценность и легко готовятся. Каша является неизменным источником углеводов, витаминов, микроэлементов и пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы организма.

Светлана Фус утверждает, что самой полезной является неочищенная от зерновой оболочки каша, так как, если оболочка удаляется, то количество пищевых волокон в крупах снижается и при этом растет их гликемический индекс. К слову, насыщают такие хлопья на короткий промежуток времени.

Диетолог не рекомендует есть каши быстрого приготовления, а также считает, что, чем дольше каша готовится, тем лучше. Это свидетельствует о том, что она меньше переработана.

Фото: (pixabay.com)

"Прежде чем варить кашу, замочите крупу на ночь, желательно в подкисленной воде. Так в крупе уменьшиться содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению кальция, железа и цинка", - советует эксперт.

Также важно, чтобы каши сочетались с овощами, рыбой, нежирным мясом, фруктами. Содержание в каше белков невелико, поэтому как базовый продукт ее рассматривать не стоит.

"Когда в вашем рационе есть цельнозерновые каши, желание постоянно есть сладкое, уменьшается. Конечно, при условии соблюдения режима и сбалансированности питания. Выбирайте то, что не только вас накормит, но и принесет вам пользу", - подытожила диетолог.

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Видео: РБК-Украина