Кунжут и семена льна: диетолог рассказала о пользе и дозировках

И все же даже с такими полезными семечками не следует перебарщивать
Выяснилось, что в льняных и кунжутных семенах содержится больше всего лигнанов, которые обладают противоопухолевой и эстрогенной активностью, а также являются антиоксидантами. О пользе лигнанов, а также правилами того, как следует включить в свой рацион семечки льна и кунжута объяснила на своей instagram-страничке известная украинская диетолог Екатерина Толстикова.
"Семена льна — отличный источник лигнанов, вместе с кунжутом. Эти вещества являются фитонутриентами, которые выполняют работу в качестве антиоксидантов и фитоэстрогенов", — пишет Толстикова.
По словам диетолога, лигнаны оказывают:
Кстати, ранее диетолог рассказывала, почему женщинам важно употреблять не только семечки кунжута и льна, но также тыквы, мака и чиа.
Как следует добавлять в свой рацион кунжут и семя льна:
Однако есть и определенные рекомендации от диетолога, как не следует употреблять семечки кунжута и льна:
Диетолог Екатерина Толстикова (фото: instagram.com/dr.tolstikova)
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Видео: РБК-Украина