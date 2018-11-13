Кунжут и семена льна: диетолог рассказала о пользе и дозировках

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И все же даже с такими полезными семечками не следует перебарщивать

Выяснилось, что в льняных и кунжутных семенах содержится больше всего лигнанов, которые обладают противоопухолевой и эстрогенной активностью, а также являются антиоксидантами. О пользе лигнанов, а также правилами того, как следует включить в свой рацион семечки льна и кунжута объяснила на своей instagram-страничке известная украинская диетолог Екатерина Толстикова.

"Семена льна — отличный источник лигнанов, вместе с кунжутом. Эти вещества являются фитонутриентами, которые выполняют работу в качестве антиоксидантов и фитоэстрогенов", — пишет Толстикова.

По словам диетолога, лигнаны оказывают:

противовоспалительный эффект;

антиканцерогенный (в особенности опухоли груди и простаты);

поддерживают здоровье сосудов;

источник клетчатки (активируют множество ензимов в печени для выполнения физиологического детокса).

Кстати, ранее диетолог рассказывала, почему женщинам важно употреблять не только семечки кунжута и льна, но также тыквы, мака и чиа.

Как следует добавлять в свой рацион кунжут и семя льна:

Диетолог Толстикова рекомендует перетирать кунжутные и льняные семечки в пасту, которой можно поливать овощи: брокколи, брюссельскую капусту, морковь, сельдерей. Для этого кунжут и лен можно измельчить с помощью кофемолки, размягчить порошок водой или кокосовым маслом. Кстати, по словам Толстиковой, это может быть отличная каша на завтрак! Добавляйте измельченный кунжут и лен в салаты. Также можно измельченные семечки добавлять я смузи из ягод или в какао. Измельченный кунжут или лен можно также использовать в качестве полезной добавки в десерты, выпечку, сырники и т.д.

Однако есть и определенные рекомендации от диетолога, как не следует употреблять семечки кунжута и льна:

Не посыпайте блюда семечками в цельном виде!

Следите за дозировками: "Не перегибайте с дозировкой (завтрак/обед/ужин), все должно быть в меру".

Диетолог Екатерина Толстикова (фото: instagram.com/dr.tolstikova)

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Видео: РБК-Украина