Дієтолог пояснила, як правильно вживати горіхи і зберегти в них вітаміни

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Якщо переборщувати з горіхами, то це може нашкодити фігурі

Важливо включити в свій щоденний раціон горіхи, адже в них містяться поживні речовини (вітаміни, мінерали, клітковина). При цьому відома українська дієтолог Світлана Фус на своїй instagram-сторінці уточнила, що горіхи — це насіння в шкаралупі. І саме шкаралупа захищає в горіхах корисні жири і вітамін Е від окислення. Ось чому так важливо купувати горіхи в шкаралупі.

"Очищені і упаковані в пакети, вони швидко окислюються і набувають смак згірклого масла. Вживати їх потрібно очищеними і сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е", — пояснює Світлана Фус.

Горіхи бажано купувати в шкаралупі, так вони довше зберігають корисні властивості (фото: pixabay/_Alicja)

Дієтолог підкреслює, що горіхи не повинні бути смаженими (теплова обробка "вбиває" більшість корисних властивостей), посипаними цукром і навіть медом.

При цьому деякі не вживають горіхи, так як вважається, що вони не сприяють гарній фігурі. Тут Фус погоджується: "Горіхи — висококалорійний продукт, 690 ккал / 100 р. Причини цього — наявність жирів у вигляді корисних поліненасичених кислот".

Від горішків в цукрі або глазурі бажано й зовсім відмовитися (фото: pixabay/PublicDomainPictures)

Однак це не привід повністю виключати зі свого раціону настільки корисний продукт.

"Доказ користі — люди, які вживають жменю горіхів в день, мають низькі ризики розвитку ішемічної хвороби серця, онкологічних хвороб і нижче ризик передчасної смерті", — пише Фус.

Дієтолог не рекомендує вживати більше 20 грамів горіхів в день! І це відноситься до всіх видів горіхів.

Перевищення цієї норми дійсно зашкодить вашій фігурі, ще й викличе тяжкість у шлунку.

Зазначимо, що дієтолог Катерина Толстікова розповіла про користь і дозуваннях корисного лляного насіння і кунжуту.

Також Світлана Фус нагадала, що горіхи — високоалергенні продукти.

"Потрібно бути обережним тим людям, які мають схильність до білкової алергії, а також непереносимість до інших видів горіхів. Є протипоказання при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, деяких шкірних захворюваннях, при гіперфункції щитовидної залози", — зазначила українська дієтолог.

Нагадаємо, раніше Світлана Фус розповіла про користь каш. Це не тільки "дитяча їжа"!

До речі, раніше LITE ділився рецептом італійського печива біскотті. До складу популярного десерту входять також горіхи: фундук, волоський горіх, мигдаль.

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