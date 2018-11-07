Итальянское печенье бискотти: рецепт от победительницы МастерШеф

Такие печенья абсолютно спокойно будут храниться несколько недель
Победительница шоу МастерШеф на канале СТБ и главный кондитер страны Лиза Глинская поделилась с RBC-LITE рецептом итальянского печенья бискотти.
В Италии бискотти - это общее название для многих видов печенья. За пределами Аппенинского полуострова бискотти называют сухое миндальное печенье с характерной длинной и изогнутой формой. С итальянского бискотти переводится как "дважды запеченное" от bis - дважды, cotto - запекать, готовить.
Ингредиенты:
Мука 425 г
Сахар 225 г
Яйца 3 шт.
Соль
Разрыхлитель 7 г
Ванильный сахар
Цедра одного апельсина
Орехи (фундук, миндаль, грецкий) – 130 г
Цукаты, сухофрукты 80 г
Печенье бискотти: способ приготовления
Яйца взбить венчиком вместе с сахаром, пока сахар не растворится и масса не посветлеет. Муку смешать с разрыхлителем и солью и в несколько этапов добавить к яичной смеси. Затем добавить орехи и цукаты.
Стол слегка подпылить мукой, раскатать две-три колбаски из теста, немного приплюснуть их и поместить на противень с пергаментом.
Выпекать при температуре 160 градусов 25-30 минут. Достать из духовки и дать остыть. Затем нарезать наискосок толщиной 1,5 – 2 сантиметра. Разложить печенья на решетку и снова отправить в духовку подсушиться при 150 градусах на 15 минут. После чего обязательно дать остыть!
Фото: печенье бискотти (instagram.com/lo.spaccio.di.red)
"Такие печенья абсолютно спокойно будут храниться несколько недель, но нам хватает только на один вечер", - отметила Глинская.
Напомним, ранее LITE писал, как приготовить фаршированный перец на гриле.
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Видео: РБК-Украина