"Детский язык": Супрун рассказала о важности сюсюканья с малышами

Фото: коллаж РБК-Украина

Избегают "детских разговоров" преимущественно папы, отметила и.о. министра по вопросам здравоохранения Украины

И.о. министра по вопросам здравоохранения Украины Уляна Супрун, которая недавно рассказала, что нужно знать о молоке и молочных продуктах, отметила важность сюсюканья с маленькими детьми, особенно в первые три года жизни, когда происходит интенсивное развитие мозга. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Супрун, лепетать с детьми во время общения рекомендует Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине

"Исследования показывают, что разговор с детьми "детском языке" стимулирует развитие мозга. Даже когда ребенок еще не произносит слов, этот процесс полезен для ее будущих языковых навыков и общей способности учиться (https://goo.gl/qdvBg2)", - говорится в публикации.

Видео: facebook.com/ulanasuprun

Дело в том, пишет Супрун, что когда мы произносим слова медленно, мелодично, выразительно их повторяем, активно пользуемся мимикой, меняем тон разговора на более "детский" - ребенок лучше погружается в общение, обращает больше внимания на язык и запоминает больше новых слов.

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

"Многие люди, когда встречаются с малышом, переходят на сюсюканье инстинктивно, но не все считают это нужным", - рассказала она.

Также Супрун отметила, что избегают "детских разговоров" преимущественно папы, которые еще не знают, как это важно.

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

Ранее сообщалось, что недавно и.о. министра по вопросам здравоохранения Украины Уляна Супрун напомнила украинцам о правильности использования антибиотиков.

Также мы писали о том, что Супрун рассказала, что пряности не только придают вкус еде, но и улучшают пищеварение. Главное - не употреблять их в больших количествах.

Напомним, что и.о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала украинцам, как уберечь детей от пневмонии и объяснила на какие симптомы нужно обратить внимание в первую очередь.

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Видео: РБК-Украина