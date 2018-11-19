"Дитяча мова": Супрун розповіла про важливість лепетання з малюками

Фото: колаж РБК-Україна

Уникають "дитячих розмов" переважно папи, зазначила в. о. міністра з питань охорони здоров'я України

В. о. міністра з питань охорони здоров'я України Уляна Супрун, яка нещодавно розповіла, що потрібно знати про молоці і молочних продуктах, зазначила важливість сюсюкання з маленькими дітьми, особливо у перші три роки життя, коли відбувається інтенсивний розвиток мозку. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами Супрун, лепетати з дітьми під час спілкування рекомендує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні

"Дослідження показують, що розмова з дітьми "дитячою мовою" стимулює розвиток мозку. Навіть коли дитина ще не вимовляє слів, цей процес корисний для її майбутніх мовних навичок та загальної здібності до навчання (https://goo.gl/qdvBg2)", - йдеться у публікації.

Відео: facebook.com/ulanasuprun

Справа в тому, пише Супрун, що коли ми вимовляємо слова повільно, мелодійно, виразно їх повторюємо, активно користуємося мімікою, міняємо тон розмови на "дитячий" - дитина краще занурюється в спілкування, звертає більше уваги на мову і запам'ятовує більше нових слів.

Скрін: facebook.com/ulanasuprun

"Багато людей, коли зустрічаються з малюком, переходять на лепетання інстинктивно, але не всі вважають це за потрібне", - розповіла вона.

Також Супрун зазначила, що уникають "дитячих розмов" переважно папи, які ще не знають, як це важливо.

Скрін: facebook.com/ulanasuprun

Раніше повідомлялося, що нещодавно в. про. міністра з питань охорони здоров'я України Уляна Супрун нагадала українцям про правильність використання антибіотиків.

Також ми писали про те, що Супрун розповіла, що прянощі не тільки додають смак їжі, але і покращують травлення. Головне - не вживати їх у великих кількостях.

Нагадаємо, що в. о. голови Моз Уляна Супрун розповіла українцям, як уберегти дітей від пневмонії і пояснила на які симптоми слід звернути увагу в першу чергу.

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Відео: РБК-Україна