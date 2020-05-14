Не делай так: диетолог перечислила вредные советы по похудению

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, какие из популярных рекомендаций не работают

Далеко не все рекомендации по похудению, которые можно найти в сети, соответствуют истине и даже могут быть вредны. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее расказала об основах здорового завтрака, поделилась в Instagram своим рейтингом плохих советов, которые она неоднократно встречала не только на просторах интернета, но и в листе назначений и рекомендаций.

Как не надо делать:

Есть определенные продукты в определенное время

Сладкое до 12, картошка до 14, банан до 15 и прочий бред. Создавая временные рамки для еды, мы поддерживаем ограничительный тип нарушения пищевого поведения. Никаких рамок нет!

Запрещать определённые продукты для снижения веса, если нет непереносимости

Рис, хлеб, масло сливочное - почему же это нельзя?!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Падать в обморок от вида сахара

Белый сахар это зло и смерть, от него стареют и прочее. Это не так! Абсолютно любые научные рекомендации по питанию допускают использование добавленного сахара в рационе до 5-10%

Регулярно взвешивать еду и считать калории

Для некоторых это может быть актуально на первых порах, но не месяцами, это приводит к зацикливанию.

Исключать глютен и лактозу

И что, если хорошо переносится? Так надо!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Поклоняться заменителям сахара

Не стевия и фитпарад. А вполне себе калорийные заменители(тот же сахар): кокосовый, нектар агавы, сироп топинамбура и тд. Происходит подмена понятий, человек уверен, что сахар он не ест, а ест он его много.

Следовать особым, специальным, уникальным системам: АИП, детокс, выведение шлаков, палео и прочее.

Только здоровое рациональное питание, пожалуйста!

Сдавать стотыщ разных гормонов и лечить их минимальные отклонения при отсутствии жалоб

Зачем?! Это правда отсутсвие знаний или процент от продаж лабораторных анализов? Устала бороться!

Пить волшебные мастхэвы из БАДов

Их не существует нигде! Их придумывает не научное сообщество, а отдельный человек, вы настолько ему доверяете?

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее диетолог Ева Шишова рассказала, куда уходит жир во время похудения и как это связанно с количеством употребляемой жидкости.