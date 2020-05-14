ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не роби так: дієтолог перерахувала шкідливі поради по схудненню

Lite » Краса 14.05.2020 - 08:37
Не роби так: дієтолог перерахувала шкідливі поради по схудненню
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, які з популярних рекомендацій не працюють

Далеко не всі рекомендації по схудненню, які можна знайти в мережі, відповідають істині і навіть можуть бути шкідливі. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла про засади здорового сніданку, поділилася Instagram своїм рейтингом поганих порад, які вона неодноразово зустрічала не тільки на просторах інтернету, але і в листі призначень і рекомендацій.

Як не треба робити:

Їсти певні продукти в певний час

Солодке до 12, картопля до 14, банан до 15 та інша маячня. Створюючи тимчасові рамки для їжі, ми підтримуємо обмежувальний тип порушення харчової поведінки. Ніяких рамок немає!

Забороняти певні продукти для зниження ваги, якщо немає непереносимості

Рис, хліб, масло вершкове - чому ж це не можна?!

Не роби так: дієтолог перерахувала шкідливі поради по схудненню

Ілюстративне фото (pexels.com)

Падати в непритомність від виду цукру

Білий цукор це зло і смерть, від нього старіють та інше. Це не так! Абсолютно будь-які наукові рекомендації по харчуванню допускають використання доданого цукру в раціоні до 5-10%

Регулярно зважувати їжу і рахувати калорії

Для деяких це може бути актуально на перших порах, але не місяцями, це призводить до зациклювання.

Виключати глютен і лактозу

І що, якщо добре переноситься? Так треба!

Не роби так: дієтолог перерахувала шкідливі поради по схудненню

Ілюстративне фото (pexels.com)

Поклонятися замінникам цукру

Не стевія і фитпарад. А цілком собі калорійні замінники (той же цукор): кокосовий, нектар агави, сироп топінамбура і тд. Відбувається підміна понять, людина впевнена, що цукор вона не їсть, а їсть вона його багато.

Слідувати особливим, спеціальним, унікальним систем: АІП, детокс, виведення шлаків, палео та інше.

Тільки здорове раціональне харчування, будь ласка!

Здавати стотищ різних гормонів та лікувати їх мінімальні відхилення при відсутності скарг

Навіщо?! Це правда відсутність знань або відсоток від продажів лабораторних аналізів? Втомилася боротися!

Пити чарівні мастхевы з БАДів

Їх не існує ніде! Їх придумує не наукове співтовариство, а окрема людина, ви настільки їй довіряєте?

Не роби так: дієтолог перерахувала шкідливі поради по схудненнюНе роби так: дієтолог перерахувала шкідливі поради по схудненню

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Єва Шишова розповіла, куди йде жир під час схуднення і як це пов'язано з кількістю вживаної рідини.

Теги Новини України схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся