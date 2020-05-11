Топ-5 шагов к стройному и здоровому телу

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог поделилась эффективным планом действий для красоты и здоровья

Получение любого результата в жизни это системные действия. Если вам важно иметь стройность, красивую фигуру, уверенность в себе, здоровье, счастливую семью, долголетие и молодость, то нужен четкий и эффективный план действий. Нутрициолог-диетолог Анна Елькина, которая ранее рассказала, как победить вечерний голод и тягу к сладкому, перечислила на своей странице в Instagram 5 важных шагов для стройности и здоровья.

План действий от эксперта:

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Чудесная и прекрасная вода.

Минимум 30 мл на 1 кг вашего веса. Крайне необходима для 4 стадии детокса и в целом работы организма. Храним в стекле, по возможности, следим за уровнем РН.

Активность - 10000 шагов в день минимум.

Как сделать сидя дома? Ходить по квартире, шагать во время готовки, смотреть фильмы, читать, разговаривать по телефону шагая. Возможно все, если вы этого хотите.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Самое важное - качественный сон до 23:00.

Вчера смотрела лекцию о том, что даже вирусные инфекции атакуют тело при нарушении сна. Если вы ложитесь после 23 часов или просыпаетесь ночью или вам нужно спать больше 8 часов для восстановления - что-то здесь не так.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Полноценный завтрак - содержит бжу. Каша и фрукт не окей - только углеводы. А вот каша и яйцо уже лучше. Не забывайте - в течение часа после подъема.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сбалансированный и разнообразный рацион в течение дня - об этом много раз говорили. Простое правило: прежде чем что-то съесть задайте себе вопрос "А что полезного мне это даст".

Всего лишь 5 шагов, внедряйте их и получите результат. Пусть не все сразу, пусть по одному в месяц - главное идти вперед и все получится!

Напомним, нутрициолог Анна Мотина поделилась действенными лайфхаками, которые помогут оставаться в форме любителям шашлыков.