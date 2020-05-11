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Топ-5 шагов к стройному и здоровому телу

Lite » Красота 11.05.2020 - 16:23
Топ-5 шагов к стройному и здоровому телу
Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог поделилась эффективным планом действий для красоты и здоровья

Получение любого результата в жизни это системные действия. Если вам важно иметь стройность, красивую фигуру, уверенность в себе, здоровье, счастливую семью, долголетие и молодость, то нужен четкий и эффективный план действий. Нутрициолог-диетолог Анна Елькина, которая ранее рассказала, как победить вечерний голод и тягу к сладкому, перечислила на своей странице в Instagram 5 важных шагов для стройности и здоровья.

План действий от эксперта:

Чудесная и прекрасная вода.

Минимум 30 мл на 1 кг вашего веса. Крайне необходима для 4 стадии детокса и в целом работы организма. Храним в стекле, по возможности, следим за уровнем РН.

Активность - 10000 шагов в день минимум.

Как сделать сидя дома? Ходить по квартире, шагать во время готовки, смотреть фильмы, читать, разговаривать по телефону шагая. Возможно все, если вы этого хотите.

Топ-5 шагов к стройному и здоровому телу

Иллюстративное фото (pexels.com)

Самое важное - качественный сон до 23:00.

Вчера смотрела лекцию о том, что даже вирусные инфекции атакуют тело при нарушении сна. Если вы ложитесь после 23 часов или просыпаетесь ночью или вам нужно спать больше 8 часов для восстановления - что-то здесь не так.

Топ-5 шагов к стройному и здоровому телу

Иллюстративное фото (pexels.com)

Полноценный завтрак - содержит бжу. Каша и фрукт не окей - только углеводы. А вот каша и яйцо уже лучше. Не забывайте - в течение часа после подъема.

Топ-5 шагов к стройному и здоровому телу

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сбалансированный и разнообразный рацион в течение дня - об этом много раз говорили. Простое правило: прежде чем что-то съесть задайте себе вопрос "А что полезного мне это даст".

Всего лишь 5 шагов, внедряйте их и получите результат. Пусть не все сразу, пусть по одному в месяц - главное идти вперед и все получится!

Напомним, нутрициолог Анна Мотина поделилась действенными лайфхаками, которые помогут оставаться в форме любителям шашлыков.

Теги Новости Украины похудениедиетолог
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