Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт раскрыла тонкости связи питьевого режима и похудения

О том, что питьевой баланс не только основа здоровья, но и важный момент в комплексном подходе к похудению, известно давно. Диетолог Ева Шишова детально рассказала в Instagram, куда уходит жир при похудении и как это связанно в достаточным количеством жидкости в организме.

Куда "уходит" жиp когда мы xyдeeм? Одни думают, что он выходит на поверхность кожи с потом, поэтому тренируются в пищевой пленке и поясах с эффектом сауны. Другие считают, что жир превращается в мышцы. Третьи считают, что жыp превращается в энергию, забыв закон сохранения массы веществ: "Вес всех веществ, вступающих в реакцию, равен весу всех продуктов реакции".

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А как на самом деле по биохимии нашего организма? При сжигании жиpa происходит его оксиление, реакция с кислородом. Тоже самое с небольшими поправками приходит при сжигании дров.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Под действием кислорода молекула жиpa распадется на углекислый газ и воду с освобождением энергии. И вот главный момент. Если в клетке нет воды, то она не распадется (не окислится, эта жиpoвая клетка не сгорит). Именно поэтому те, кто не пьет воду - плохо худеют. В их клетках просто напросто нет воды. А не жиp на прямую превращается в энергию.

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Углекислый газ покидает тело с дыханием, вода уходит с мочой, потом и так же через дыхание. Таким образом, через легкие выводится большая часть бывшего жиpа. В каком-то смысле легкие основной жиpовыводящий орган.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы похудеть на 10 кг жиpа, нужно вдохнуть 29 кг кислорода, выдохнуть 28 кг углекислого газа и вывести из организма разными способами 11 литров воды! Но воды клеточной, а не той, которая попадает в желудок и кишечник. Даже если вы пьете много воды, ваш организм может быть обезвожен на клеточном уровне.

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