ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтрак на все случаи жизни: диетолог поделилась тонкостями первого приема пищи

Lite » Еда 27.04.2020 - 08:37
Завтрак на все случаи жизни: диетолог поделилась тонкостями первого приема пищи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, нужен ли завтрак и как он должен выглядеть

Завтрак – это первый прием пищи за день и его принято считать самым важным. Каким он должен быть? Легким и дарящим бодрость и энергию на весь день либо довольно сытным, чтобы этого чувства хватило надолго? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала, как сдвинуть стрелку весов с мертвой точки, рассказала в Instagram об основных правилах идеального первого приема пищи.

Нужен ли завтрак? Да! Но если вы уже 5/10/20 лет подряд не ели с утра и чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не нужно, стакана теплой воды или натурального йогурта достаточно, чтобы проснуться, а вот насиловать свой организм - неправильно.

Какой должен быть завтрак? Идеально: содержать долгие углеводы, белки, жиры.

Завтрак на все случаи жизни: диетолог поделилась тонкостями первого приема пищи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • если съев кашу с утра, через полчаса/час вы чувствуете себя голодной - то лучше завтракать преимущественно белковой пищей: яйца, курица; творог.
  • если вы наедаетесь кашей, то основой завтрака должны быть крупы, хлеб, мюсли.

Похудеть, ни от чего не отказываясь: эксперт рассказала о тонкостях интервального голодания

Сладкое на завтрак - не лучшая идея.

  • быстрые углеводы дают резкий всплеск инсулина и такой же быстрый спад, вам скоро опять захочется есть, вероятно, вы будете переедать в течение дня.
  • фрукты и мед в небольшом количестве допустимы вместе со сложными углеводами (каша, мюсли хлеб)
  • лучше оставьте сладкое на полдник

Завтрак на все случаи жизни: диетолог поделилась тонкостями первого приема пищи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли есть овсянку каждый день или она "вымывает кальций"? Действительно, доля правды в этом высказывании есть, но 1 ст. л молока восполнит эту потерю. Помните, что ключевой момент - разнообразие.

Завтрак относительно тренировки: диетолог против кардио натощак, это имеет мало смысла. Но если Вам комфортно - на здоровье. Есть 2 варианта:

  • за 30 мин до тренировки легкий завтрак: нежирный йогурт, банан, затем тренировка, после нее - полноценный завтрак
  • полноценный завтрак, через 1,5-2 часа после него тренировка

Завтрак на все случаи жизни: диетолог поделилась тонкостями первого приема пищи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Примеры хорошего завтрака:

  • овсяная каша с орехами и чайной ложкой меда, вареное яйцо
  • 150 г творога, политого натуральным йогуртом, порция мюсли, фрукт.
  • бутерброд (хлеб+отварная индейка+свежие овощи), яичница из 2 яиц.

Напомним, что диетолог Ольга Безугла рассказала о пробиотических продуктах и пояснила, почему их стоит включить в меню.

Есть и худеть: рейтинг самых низкокалорийных продуктов от нутрициолога Боремся с перееданием: 10 способов контролировать голод
Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top