Завтрак на все случаи жизни: диетолог поделилась тонкостями первого приема пищи

Эксперт пояснила, нужен ли завтрак и как он должен выглядеть
Завтрак – это первый прием пищи за день и его принято считать самым важным. Каким он должен быть? Легким и дарящим бодрость и энергию на весь день либо довольно сытным, чтобы этого чувства хватило надолго? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала, как сдвинуть стрелку весов с мертвой точки, рассказала в Instagram об основных правилах идеального первого приема пищи.
Нужен ли завтрак? Да! Но если вы уже 5/10/20 лет подряд не ели с утра и чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не нужно, стакана теплой воды или натурального йогурта достаточно, чтобы проснуться, а вот насиловать свой организм - неправильно.
Какой должен быть завтрак? Идеально: содержать долгие углеводы, белки, жиры.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Сладкое на завтрак - не лучшая идея.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Можно ли есть овсянку каждый день или она "вымывает кальций"? Действительно, доля правды в этом высказывании есть, но 1 ст. л молока восполнит эту потерю. Помните, что ключевой момент - разнообразие.
Завтрак относительно тренировки: диетолог против кардио натощак, это имеет мало смысла. Но если Вам комфортно - на здоровье. Есть 2 варианта:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Примеры хорошего завтрака:
Напомним, что диетолог Ольга Безугла рассказала о пробиотических продуктах и пояснила, почему их стоит включить в меню.