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Якщо болить голова: медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень

Lite » Краса і здоров'я 25.10.2018 - 16:55
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Особливо не варто вживати ці продукти, якщо голова вже почала боліти

Факторів, які впливають на розвиток головного болю досить багато, але одним з ключових є харчування. Про те, які продукти впливають на розвиток головного болю, пише "Новости Ю".

Лікарі рекомендують відмовитися від червоного вина і пива тим, хто має схильність до мігрені. Вони пояснили, що у 25% пацієнтів ці напої провокують важкі напади головного болю. Крім того, дослідження показують, що будь-які алкогольні напої можуть підвищити ризик розвитку головного болю, так як викликають зневоднення організму.

Також медики радять відмовитися від вживання шоколаду. У ньому міститься кофеїн і бета-фенілетиламін, який викликає сильні головні болі приблизно у 22% пацієнтів, схильних до мігреней.

На третьому місці з розвитку головних болів знаходяться хот-доги, сосиски і копчене м'ясо. Вчені пояснюють, що в цих продуктах містяться консерванти і нітрати, які використовують для збереження кольору та аромату продуктів. Однак вони викликають появу закису азоту в крові, що звужує кровоносні судини мозку і провокує головний біль.

Небезпечними для тих, хто схильний до мігреней, є і дорогі сорти сиру. Особливо це стосується сиру фета, блакитного сиру і пармезану. У цих продуктах міститься тирамін, який викликає мігрень.

Крім того, медики рекомендують виключити з раціону морозиво і будь-яку іншу заморожену їжу, так як вони можуть викликати сильний головний біль, особливо якщо вживати їх влітку, в сильну спеку.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення.

А також повідомляли про те, що експерти розвінчали три головні міфи про здоровий спосіб життя.

Відео: РБК-Україна

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