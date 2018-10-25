Якщо болить голова: медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень

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Особливо не варто вживати ці продукти, якщо голова вже почала боліти

Факторів, які впливають на розвиток головного болю досить багато, але одним з ключових є харчування. Про те, які продукти впливають на розвиток головного болю, пише "Новости Ю".

Лікарі рекомендують відмовитися від червоного вина і пива тим, хто має схильність до мігрені. Вони пояснили, що у 25% пацієнтів ці напої провокують важкі напади головного болю. Крім того, дослідження показують, що будь-які алкогольні напої можуть підвищити ризик розвитку головного болю, так як викликають зневоднення організму.

Також медики радять відмовитися від вживання шоколаду. У ньому міститься кофеїн і бета-фенілетиламін, який викликає сильні головні болі приблизно у 22% пацієнтів, схильних до мігреней.

На третьому місці з розвитку головних болів знаходяться хот-доги, сосиски і копчене м'ясо. Вчені пояснюють, що в цих продуктах містяться консерванти і нітрати, які використовують для збереження кольору та аромату продуктів. Однак вони викликають появу закису азоту в крові, що звужує кровоносні судини мозку і провокує головний біль.

Небезпечними для тих, хто схильний до мігреней, є і дорогі сорти сиру. Особливо це стосується сиру фета, блакитного сиру і пармезану. У цих продуктах міститься тирамін, який викликає мігрень.

Крім того, медики рекомендують виключити з раціону морозиво і будь-яку іншу заморожену їжу, так як вони можуть викликати сильний головний біль, особливо якщо вживати їх влітку, в сильну спеку.

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Відео: РБК-Україна