Анита Луценко показала, как убрать дряблые бедра (видео)

Лценко запускает новый челленж - "упругая попа"
Анита Луценко поделилась с многотысячной армией поклонников новым полезным видео. Известная украинская фитнес-тренер затронула очень актуальную тему, с которой наверняка сталкивались многие на пути похудения – дряблая зона внутренней части бедра. Луценко показала одно из упражнений, которое при регулярном выполнении поможет подтянуть ножки и сделать их стройнее.
К слову, на этот раз Луценко использует так называемые фитнес-резинки, которые в несколько раз делают упражнения еще более эффективными.
Более того, Луценко заинтриговала поклонников. Фитнес-тренер обещает в скором времени запустить бесплатный челленж упражнений на похудение нижней части тела.
"Уже через несколько недель стартует мой бесплатный челлендж - упругая попка и анти-ушки! В общем, будем избавляться от тяжелого низа! И нам понадобиться резина!", - пишет Анита.
Далее Луценко объясняет правильность выполнения показанного упражнения:
Видео: instagram.com/anitasporty
Отметим, что вы также можете разнообразить свои тренировки другим упражнением от Аниты Луценко. Ранее фитнес-тренер показала антицеллюлитную тренировку – вышагивания вперед.
"Планка + вышагиваемы вперед = удлиненные мышцы ног, пресс, тонус ног, антицеллюлит, расправление плеч, растяжка! Все как я люблю! 10 раз 3 подхода и через день и через 2 недели вы скажете мне спасибо", - комментирует видео Анита.
Видео: instagram.com/anitasporty
Напомним, ранее фитнес-блогер Ира Кайданович назвала топ-5 правил для достижения цели - упругий пресс за месяц. К примеру, важен бег и любое другое кардио! Бегай утром натощак 30 минут или же днем 60 минут. Кардио убирает подкожный жир + пресс всегда в напряжении.
Также до этого Маша Ефросинина восхитила тренировкой со своим 4-летним сыном Сашей. Известная блогер запустила новую видео-урбрику - комплексы упражнений #МашаПриседаша.