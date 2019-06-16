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Упругий пресс за месяц: топ-5 правил для достижения цели

Lite » Красота 16.06.2019 - 18:32
Упругий пресс за месяц: топ-5 правил для достижения цели
Иллюстративное фото (instagram.com/ira.kaidanovich)

Если вы мечтаете стать обладательницей плоского животика, следуйте этим советам

Лето уже пришло, а вы все еще не довольны своей фигурой? Для тех, кто мечтает подтянуть живот и стать обладательницей упругого и рельефного пресса, фитнес-блогер Ира Кайданович поделилась на своей странице в Instagram списком правил, которые помогут этого добиться.

Причем, как уверяет девушка, всего за месяц, если четко все выполнять.

Топ-5 правил для упругого пресса:


1. Чтобы увидеть пресс, его нужно качать - да, это так. 4-5 раз в неделю (иногда можно качать утром натощак). 3 тренировки должны быть полноценнее, комбинируем обычные упражнения с утяжелителям.

2. Бег и любое другое кардио! Бегай утром натощак 30 минут или же днем 60 минут. Кардио убирает подкожный жир + пресс всегда в напряжении.

Упругий пресс за месяц: топ-5 правил для достижения цели
Иллюстративное фото (instagram.com/ira.kaidanovich)⠀

3. Питание! Это очень важно, поскольку если даже ты накачаешь пресс, то элементарно не увидишь его под слоем жирка.

Упругий пресс за месяц: топ-5 правил для достижения цели

Иллюстративное фото (instagram.com/ira.kaidanovich)⠀

4. Любая тренировка должна быть тяжелой. Если тебе не тяжело, а на следующий день или через день нет крепатуры - значит это была плохая тренировка. Нужно чувствовать боль в мышцах, жжение!

5. А еще в обычной жизни всегда старайся держать живот при себе, не вываливай его вперед. Контролируй! И со временем ты привыкнешь к этому.

Упругий пресс за месяц: топ-5 правил для достижения цели
Иллюстративное фото (instagram.com/ira.kaidanovich)⠀

"Кажется очень сложно? А ты попробуй начать, сделай усилие над собой. Уже через дней 10 увидишь результат и тебе не захочется останавливаться!" - уверяет Ирина.

Напомним, эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина рассказала, как избавиться от дряблого живота и подтянуть кожу.

К слову, звездный фитнес-тренер Анита Луценко показала эффективное упражнение для плоского животика.

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