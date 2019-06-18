Аніта Луценко показала, як прибрати в'ялі стегна (відео)

Аніта Луценко поділилася з багатотисячною армією шанувальників новим корисним відео. Відома українська фітнес-тренер торкнулася дуже актуальної теми, з якої, напевно, стикалися багато на шляху схуднення – в'яла зона внутрішньої частини стегна. Луценко показала одну з вправ, яка при регулярному виконанні допоможе підтягнути ніжки і зробити їх стрункішими.

До речі, на цей раз Луценко використовує так звані фітнес-гумки, які в кілька разів роблять вправи ще більш ефективними.

Більше того, Луценко заінтригувала прихильників. Фітнес-тренер обіцяє незабаром запустити безкоштовний челленж вправ на схуднення нижньої частини тіла.

"Вже через кілька тижнів стартує мій безкоштовний челлендж - пружна попка і анти-вушка! Загалом, будемо позбавлятися від важкого низу! І нам знадобитися гума!", - пише Аніта.

Далі Луценко пояснює правильність виконання цієї вправи:

Ноги трохи ширше ніж плечі. Пальці рук направити вперед і висунути таз вперед перед стільцем/диваном. Плечі опустити. Утримуючи спину і злегка присогнутые руки - розвести коліна якомога ширше. 20 разів - відпочинок 30 сек і ще 2 підходи!

Відео: instagram.com/anitasporty

Відзначимо, що ви також можете урізноманітнити свої тренування іншою вправою від Аніти Луценко. Раніше фітнес-тренер показала антицелюлітне тренування – вишагуванія вперед.

"Планка + вишагування вперед = подовжені м'язи ніг, прес, тонус ніг, антицелюліт, розправлення плечей, розтяжка! Все як я люблю! 10 разів 3 підходи і через день і через 2 тижні ви скажете мені спасибі", - коментує відео Аніта.

Відео: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, раніше фітнес-блогер Іра Кайданович назвала топ-5 правил для досягнення мети - пружний прес за місяць. Наприклад, важливий біг і будь-яке інше кардіо! Бігай вранці натщесерце 30 хвилин або ж днем 60 хвилин. Кардіо прибирає підшкірний жир + прес завжди в напрузі.

Також до цього Маша Єфросиніна захопила тренуванням зі своїм 4-річним сином Сашком. Відома блогер запустила нову відео-урбрику - комплекси вправ #МашаПриседаша.