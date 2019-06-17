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Плюсы и минусы тренировок дома: список от фитнес-блогера

Lite » Красота 17.06.2019 - 08:53
Плюсы и минусы тренировок дома: список от фитнес-блогера
Иллюстративное фото (instagram.com/tanyatgym)

Если вы не можете похвастаться силой воли - лучше выбрать занятия в спортзале

Фитнес-тренировки дома сейчас становятся все более популярными - в сети можно найти множество уроков и видеороликов на любой вкус, для любого уровня подготовки и для разных проблемных зон. Казалось бы, одни плюсы - ведь это бесплатно и не нужно тратить время на дорогу. Но есть и минусы! 

Популярная фитнес-блогер Таня TGYM перечислила на своей странице в Instagram основные плюсы и минусы тренировок дома. К слову, она регулярно делится полезными советами и видео эффективных упражнений, которые можно выполнять как в зале, так и самостоятельно.

Плюсы:

Это бесплатно!

Один из главных факторов, почему все больше девушек, парней занимаются дома.

Экономия времени.

30 минут/ 3-4 раза в неделю удели время своему телу и не трать 2 часа на дорогу в дождливую погоду.

Плюсы и минусы тренировок дома: список от фитнес-блогера

Иллюстративное фото (instagram.com/tanyatgym)

Разнообразие занятий.

Не нужен инвентарь! Поначалу можно тренироваться совсем без инвентаря, используя лишь вес своего тела.

Плюсы и минусы тренировок дома: список от фитнес-блогера

Иллюстративное фото (instagram.com/tanyatgym)

Психологический комфорт.

Еще один фактор по которому многие предпочитают тренироваться дома, где их никто не видит.

Минусы:

Отсутствие тренера.

Для многих очень важен фактор контроля и составление четкой программы. Но если вы выработаете силу воли, изучите технику выполнения упражнений, этот пункт можно вычеркивать.

Мало места дома.

Атмосфера дома не всегда располагает к концентрации, постоянно что-то отвлекает, да и места мало. Это тоже не приговор! 

Плюсы и минусы тренировок дома: список от фитнес-блогера

Иллюстративное фото (instagram.com/tanyatgym)

Отсутствие тренажеров/ инвентаря.

Для более силовой нагрузки и если ваша цель прирост мышечной массы, все же прийдется прикупить инвентарь, все же вам не удасться прогрессировать в весах, если только у вас нет дома штанги и стопочки блинов.

Плюсы и минусы тренировок дома: список от фитнес-блогера

Иллюстративное фото (instagram.com/tanyatgym)

Мотивация.

Почему лично меня тянет в зал. Сам фактор того, что все заняты одним делом. Есть в этом потном месте желание работать, нооо каждый может создать свою мотивацию у себя в голове!

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